Michel Fugain fait Bandapart: «Tant que je peux remonter sur une scène sans qu’on me tienne, je n’ai aucune raison d’arrêter»

Dans moins d’une semaine, le chanteur français Michel Fugain donnera le coup d’envoi de sa nouvelle tournée anniversaire, «Michel Fugain fait Bandapart», mise sur pied pour célébrer son quatre-vingtième anniversaire de naissance, mais aussi sa carrière exceptionnelle.

Pendant un mois, l’auteur-compositeur-interprète, qui fait le métier depuis près de 60 ans, sillonnera les routes du Québec avec son groupe, mais attention, ceci est loin d’être une tournée d’adieu.

«Pourquoi dire adieu à des gens que j’aime», a tout bonnement répondu Michel Fugain lors de l’entrevue qu’il a accordée à l’Agence QMI, plus tôt cette semaine. «Tant que je peux remonter sur une scène sans qu’on me tienne, sans un déambulateur, je n’ai aucune raison d’arrêter», a-t-il ensuite poursuivi en rigolant.

L’homme aura 81 ans en mai prochain, mais nul ne pourrait le deviner au son de sa voix. Et si la création d’un dernier spectacle est actuellement dans les plans, il n’est pas question pour lui que ce soit son dernier tour de chant. «La vie est une farce et moi, je n’ai pas envie qu’elle s’arrête», a-t-il soutenu.

Faire revivre les classiques

Pour le moment, le spectacle d’environ deux heures que Michel Fugain tournera dans la province tout au long du mois de mai fera inévitablement revivre sur scène ses grands classiques, comme «Chante», «Une belle histoire», «Fais comme l’oiseau», «Attention mesdames et messieurs» ou encore «La Fête».

La proposition québécoise diffère d’ailleurs légèrement de la version européenne qu’il a présentée à l’hiver et c’est pour le mieux, selon lui. «Toutes les chansons qui sont franco-françaises ou franco-européennes n’ont rien à foutre de l’autre côté», a indiqué le chanteur. «On m’a aussi demandé de ne pas trop parler [entre les chansons], parce que je suis un gros tchatcheur moi», a-t-il ensuite poursuivi en riant.

Fort de presque 60 ans de carrière, Michel Fugain a toujours souhaité se renouveler d’un projet à l’autre, de l’époque du Big Bazar à aujourd’hui. «Chaque fois, je me suis donné l’occasion de faire autre chose, de faire autrement, de faire quelque chose que je n’avais pas fait, l’idée même de répéter les choses me tétanise», a-t-il confié.

Animé par la même passion qu’à ses débuts et le désir de communier avec son public, le chanteur n’a d’ailleurs pas l’impression de «faire du spectacle» quand il passe un bon moment avec son audience. «Je passe une soirée avec des gens, et quand je dis “je”, je parle aussi pour le groupe, on est six sur scène. On passe une soirée ensemble et c’est ça qui me parait important», a rappelé l’homme établi en Haute-Corse qui n’hésite jamais à exprimer ses convictions humanistes.

Il a notamment souligné, au cours de son entrevue, l’importance d’encourager l’art vivant, l’un des seuls moyens permettant encore de partager et d’échanger un peu d’humanité, selon lui. «Le rapport d’être humain à être humain, je tiens à ça et à ce que ça reste toujours humain. Je reprendrai d’ailleurs la phrase, et s’il n’en restait qu’un, je serais celui-là».

Une histoire d’amour avec le Québec

Michel Fugain devrait atterrir au Québec lundi, après plus de trois ans d’absence dans la Belle Province. Depuis son premier passage en 1969, le chanteur a toujours en lui une impression de revenir à la maison, dès que son avion se pose à l’aéroport de Montréal.

«J’ai toujours hâte de retrouver le Québec. Ça ne m’a jamais passé depuis 1969. Je n’ai jamais quitté le Québec; en fait, il ne m’a jamais quitté des veines», a-t-il dit.

La tournée de Michel Fugain, «Michel Fugain fait Bandapart», commencera vendredi prochain à Gatineau et devrait se conclure le 20 mai à Brossard. Elle s’arrêtera également à Laval, Québec, et Montréal.