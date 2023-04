Au Soudan, la guerre fait rage... pour l'information aussi

Au Soudan, deux généraux rivaux ont transformé les rues en champ de bataille et les réseaux sociaux en arène pour leur guerre de l'information. Mais dans ce domaine au moins, ils ne se battent pas à armes égales.

Le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhane et son rival Mohamed Hamdane Daglo, dit «Hemedti», à la tête des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), «inondent les médias de fausses informations», affirme Raghdan Orsud, co-fondatrice de Beam Reports, qui enquête sur la désinformation au Soudan.

Depuis le 15 avril, début des hostilités, les habitants, barricadés chez eux par peur des balles perdues, s'informent sur internet.

Deux jours après, ils ont découvert avec surprise les communiqués dans un anglais châtié du général Daglo puis des FSR.

Sur Facebook et Twitter, les FSR comme leur chef prétendent combattre «pour la démocratie» contre «les islamistes radicaux».

Sûrement la preuve que les FSR «bénéficient des services d'experts en image et en communication en ligne», confie à l'AFP un spécialiste de la région, sous couvert d'anonymat.

Dans la guerre de l'information, les paramilitaires «distancent» l'armée et ses «vieilles tactiques», explique Mohamed Suliman, de l'Université de Boston.

Sur des comptes non vérifiés, à peine actifs avant la guerre, le général Burhane et l'armée déversent leur propagande trompeuse, comme l'a révélé le service fact-checking de l'AFP.

Frappes aériennes sur les FSR, montagnes de billet trouvées chez Hemedti et combats à l'avantage de l'armée: toutes ces vidéos se sont révélées tournées au Yémen et en Libye et, dans un cas... extraite d'un jeu vidéo.

Mercredi, les FSR ont accusé l'armée d'avoir piraté leur site officiel, hébergé sur un domaine gouvernemental et inaccessible depuis.

Le lendemain, les paramilitaires et le général Burhane perdaient comme tout le monde leur coche bleue gratuite sur Twitter --jusqu'alors réservée aux personnalités reconnues, brouillant un peu plus les pistes.

Vendredi, un compte se réclamant des FSR, avec une faute d'orthographe dans le nom, achetait le précieux badge et postait un message annonçant... la mort de Hemedti!

Ce dernier a conservé le badge --gris-- de son compte, réservé aux comptes gouvernementaux.

Le laboratoire de recherche américain Digital Forensic Research Lab (DFRLab) a repéré «au moins 900 comptes Twitter potentiellement piratés» utilisés par les paramilitaires depuis décembre.

Avec d'autres, ils relayent les contenus des FSR et de Hemedti et «amplifient artificiellement» leur popularité.

Selon Beam Reports, l'armée utilise également des faux comptes. Mais les FSR ont l'avantage d'avoir «déjà fait cela auparavant», affirme à l'AFP Tessa Knight, du DFRLab.

Beam Reports dénonce «une campagne systématique pour lisser l'image des paramilitaires» entamée en 2019 sur Facebook, dans la foulée de l'éviction du dictateur Omar el-Béchir.

Alors numéro deux du Conseil de transition militaire censé mener à un pouvoir civil, Hemedti s'efforçait de faire oublier le passé des FSR: la guerre du Darfour qui a valu à Béchir deux mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) notamment pour «génocide».

En mai 2019, quelques semaines avant un massacre à Khartoum au cours duquel les FSR ont été accusées d'avoir tué au moins 128 manifestants, Hemedti signait un contrat de six millions de dollars avec la société de relations publiques Dickens & Madson. Basée à Montréal, elle est dirigée par l'Israélo-Canadien Ari Ben-Menashe, accusé d'avoir soutenu la répression en Birmanie et au Zimbabwe.

Ce contrat d'un an renouvelable, dont l'AFP a pu consulter une copie, prévoit «du lobbying auprès des pouvoirs exécutif et/ou législatif américain, saoudien et russe», ainsi que de l'ONU, de l'Union africaine et d'autres organisations.

C'est en 2019 que les FSR ont semé les graines d'une désinformation généralisée: durant les deux années qui ont suivi, Facebook a fermé des centaines de comptes Facebook et Instagram liés aux paramilitaires pour «comportement inauthentique coordonné».

La firme a également sanctionné des comptes «créés en Russie» qui promouvaient les contenus de «médias contrôlés par l'État russe» ou le pouvoir soudanais.

En septembre 2021, peu avant le putsch des généraux, d'autres comptes ont été fermés pour avoir fait la promotion des FSR.

Ces derniers jours, «un tweet daté sur le fuseau horaire des Émirats» arabes unis a renforcé la conviction de certains que «les comptes de Hemedti et des FSR sont gérés depuis les Émirats», décrypte Raghdan Orsud.

Selon le DFRLab, «certaines pages supprimées par Facebook (en 2021) étaient administrées depuis l'Arabie saoudite et les Émirats».

Les deux généraux ont envoyé des contingents combattre en 2015 au Yémen aux côtés des Saoudiens et des Émiratis, mais Abou Dhabi s'est davantage rapproché de Hemedti ces dernières années.

En 2019 puis en 2021, Facebook a supprimé des comptes parce qu'ils étaient liés à l'Internet Research Agency russe, accusée par les États-Unis d'avoir cherché à influencer l'élection présidentielle de 2016 remportée par Donald Trump.

En 2021, l'entreprise américaine a également révélé que ces comptes la payaient «en rials qataris, en dollars et en roubles» pour les promouvoir.

En mars 2022, une source sécuritaire soudanaise affirmait à l'AFP que «des experts russes sécurisent les communications et analysent les réseaux sociaux pour des institutions liées à l'État» soudanais.

Le même mois, Norvège, Royaume-Uni et États-Unis accusaient le groupe paramilitaire privé Wagner, soupçonné d'être proche du président russe Vladimir Poutine, de «désinformation sur les réseaux sociaux» au Soudan.

Khartoum dément régulièrement la présence de mercenaires russes sur son territoire.

Mais qu'elle émane de l'armée ou des paramilitaires, «aucune campagne de désinformation n'est trop sophistiquée pour être impossible à contrer», estime Mme Orsud.

La preuve? Les internautes soudanais ont pris en main la diffusion des informations. En temps réel, ils signalent les routes qui s'ouvrent pour aider les civils à fuir.