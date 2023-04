Besoin de conseils juridiques? Le Jeune Barreau de Montréal vous en donne gratuitement

Vous avez des questions juridiques? Une dizaine de bénévoles participent dimanche à la 40e édition de la clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal pour vous offrir des conseils gratuits.

«Dans la clinique juridique, ce sont des conseils qu’on donne, donc on va un peu plus loin que des informations juridiques disponibles sur Internet. Les gens arrivent avec un minimum d’information, ça peut être réconfortant pour eux de se dire : oui, mon réflexe a été bon. Ça réduit le stress du citoyen. Le but de chaque appel est d’avoir des démarches et des solutions concrètes», explique Alexandra Paquette, présidente du Jeune Barreau de Montréal, à TVA Nouvelles.

Puisque le service se donne par téléphone, ce sont les Québécois des quatre coins de la province qui ont accès à des conseils juridiques.

«On est physiquement dans les locaux du Centre d'accès à l'information juridique à Montréal. Mais puisqu’elle est téléphonique cette clinique, ça permet de desservir l’ensemble de la province. Les régions apprécient énormément, car il y a moins de ressources dans ces régions-là», poursuit Mme Paquette.

La 41e édition se déroulera les 21 et les 22 octobre 2023.