Ces 6 habitudes sont étonnamment mauvaises pour l'environnement, selon un chef

Ces 6 habitudes en cuisine nuisent à l’environnement, d’après Allan Susser, chef cuisinier basé à Miami, aux États-Unis.

• À lire aussi: Jour de la terre: 5 conseils faciles pour réduire sa consommation de plastique

• À lire aussi: 4 choses à ne jamais faire avec vos plats de plastique

1- Utiliser de l’eau, du gaz et de l’électricité inutilement

«Les gens ne se rendent même pas compte qu’ils gaspillent de l’argent et qu’ils nuisent à l’environnement avant même de commencer à cuisiner.»

2- Acheter des aliments emballés en plastique

«Acheter des légumes emballés dans du plastique, ou des plateaux de légumes, plutôt que de les acheter au marché ou de les choisir à la main, c'est du gaspillage.»

Comme solution de rechange, vous pouvez amener vos propres sacs pour vos aliments et pour vos courses.

3- Acheter des aliments hors saison

«Cela n'a aucun sens de faire venir par avion des produits biologiques d'autres régions du pays ou du monde. L'empreinte carbone est tout simplement énorme.»

4- Faire des achats excessifs à l’épicerie

«Les magasins de grande surface vous vendent cinq fois la quantité que vous voulez utiliser, et avant que vous ne l'utilisiez, la nourriture est périmée. C'est à la fois un gaspillage en termes de taille et de capacité, et cela conduit à une surconsommation.»

5- Surconsommer l’huile

L’huile peut être réutilisée, selon le chef.

«Très souvent, les gens jettent leur huile une fois qu'ils ont fini, au lieu de la filtrer pour la réutiliser une deuxième ou une troisième fois.»

6- Ne pas utiliser les produits de «façon croisée»

«L’utilisation croisée» des aliments consiste à tirer le meilleur et à utiliser le plus possible ses aliments, explique M. Susser.

«Au lieu d'acheter des blancs de poulet, achetez un poulet entier et utilisez les os et la viande brune pour différents types de cuisson.» Ce principe s’applique aussi pour les légumes, par exemple.

Avec les informations de Insider