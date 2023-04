Colette Provencher déçue de son élimination, mais fière de son parcours

Le parcours de Colette Provencher a pris fin dimanche à l’émission Sortez-moi d’ici.

En entrevue à TVA Nouvelles, l’animatrice s’est dite satisfaite «à 800%» de son parcours, mais également «profondément triste» de son élimination.

«Je suis déçue. J’étais là pour une raison : rapporter les chèques pour mes deux fondations Mira et la Maison Source Bleue. [...] J’étais à deux jours de finir quasiment. Je suis allée le plus loin que j’ai pu et je suis très fière de ça», a affirmé Colette Provencher.

Cette dernière est notamment fière d’avoir bravé les insectes et les serpents. Elle est ressortie de cette aventure piquée de toutes parts, mais avec le net sentiment de s’être dépassée et avec de nombreux souvenirs.

«J’ai affronté mes plus grandes peurs. J’ai rencontré des gens extraordinaires. Les campeurs avec qui j’étais, j’ai découvert quelque chose dans chacune de ces personnes-là qui était vraiment très précieux», soutient-elle.

L’animatrice se souviendra notamment de sa partie de basketball au-dessus d’un ravin.

«Ça a été la plus grande peur de ma vie. Je ne pense pas que je vais revivre quelque chose d’aussi intense que ça», raconte Mme Provencher.

Elle recommande à toute personne qui en a la chance de participer à Sortez-moi d’ici et invite le public à faire un don aux deux fondations pour lesquelles elle a accepté de prendre part à cette aventure.

