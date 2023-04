Des avocats québécois font fureur sur TikTok

De plus en plus d’avocats québécois se tournent vers le Web pour prodiguer des conseils gratuits aux internautes, gagnant énormément de succès.

• À lire aussi: Besoin de conseils juridiques? Le Jeune Barreau de Montréal vous en donne gratuitement

Des avocats utilisent de moyens orignaux comme TikTok pour informer les gens, comme Alexandre Langlois et Sophie Mongeon.

«Nul n’est censé ignorer la loi, mais à aucun moment on va apprendre c’est quoi le droit», raconte Me Alexandre Langlois, avocat en droit criminel, à TVA Nouvelles, qui compte plus de 56 000 abonnés sur la plateforme.

«J’ai tenté ma chance. Je suis allée de l’avant, et rapidement, j’ai eu 10 000 vues. (...) Le Québécois moyen vit de paie en paie donc à partir du moment une injustice survient et que tu veux être conseillé, c’est un revenu que tu n’as pas. Avant d’investir dans un avocat, il y a plein de plateformes disponibles pour le citoyen gratuitement», témoigne pour sa part Me Sophie Mongeon, avocate en droit social, suivie par 66 000 abonnés sur TikTok.

Ces capsules sont également un moyen de briser la glace avec de potentiels clients.

«Je pense qu’on assiste à un changement et à une évolution de la profession de l’avocat au Québec, qui est un mouvement dans lequel on veut aussi regagner un peu la confiance du public», pense M. Langlois.