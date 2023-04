«Je me suis sentie comme une princesse»: une fin de semaine de rêve pour 350 ados

L’organisme Fées marraines s’est donné comme mission de «démocratiser l’accès au bal des finissants» en offrant d’habiller, de coiffer et de maquiller gratuitement 350 adolescentes s'apprêtant à terminer leurs études secondaires.

«On veut démocratiser l'accès au bal des finissants et on veut enlever de la pression financière aux familles pour qu'elles puissent prendre ces fonds-là et permettre la persévérance scolaire», raconte Linda Blouin, présidente et fondatrice de Fées marraines.

Des robes aux bijoux, tout leur est offert gratuitement.

«Je me suis sentie comme une princesse, et ça ne m’arrive pas souvent dans la vie», déclare Maëlie, étudiante participante.

«C'est vraiment beau de voir un organisme de même, et que des gens en ont besoin. Tu veux te sentir belle, même si tu n’as pas beaucoup d'argent», ajoute l’adolescente.

«C'est une super belle initiative, c'est clair. Moi, ça m'épargne beaucoup de temps, puis elle est super contente», dit pour sa part Ariane, la mère de Maëlie.

Les participantes se font même coiffer, puis maquiller par les étudiants de l'École des métiers des Faubourgs-de-Montréal.

«Je n’ai jamais pu avoir une aussi belle journée. J'ai super aimé, j'ai été beaucoup émue. De tout voir ça, c'est comme un rêve pour moi», témoigne Marina, étudiante participante.

«C'est fantastique. Ça l'a sa raison d'être et j'espère que ça va continuer longtemps parce que juste à la regarder sourire comme ça, c'est suffisant.»

Cette initiative permet aussi aux élèves en formation professionnelle de mettre en application ce qu'ils ont appris en classe.

«C'est vraiment génial parce que dans les cours et ici, c'est complètement différent. Ici, on peut toucher à tous les types de cheveux. Tu les vois partir avec leur maquillage, leur robe, la petite bourse, les bijoux. T’es comme: “Wow, j'ai fait vraiment la différence!”», s’exclame Marie, étudiante en coiffure à l’École des métiers des Faubourgs-de-Montréal.