Justin Trudeau réitère son appui pour le droit à l'avortement

Le premier ministre Justin Trudeau a tenu à réitérer son appui pour le droit à l’avortement, dans une vidéo mise en ligne samedi sur son compte Instagram.

Dans l’extrait partagé, le premier ministre fait référence à une vidéo de lui qui ont circulé depuis quelques jours dans le cadre de laquelle il tient un argument corsé avec un soi-disant partisan du parti Populaire du Canada, placé à l’extrême droite sur l’échiquier politique canadien, sur le campus de l’Université du Manitoba, à Winnipeg. La vidéo a créé une certaine controverse quant aux propos que tient M. Trudeau sur la question de la protection des droits des femmes, son interlocuteur se disant lui-même «pro-vie».

«Vous avez peut-être vu cette vidéo dernièrement», demande Justin Trudeau, tenant son téléphone qui fait défiler une partie de ces images. Il explique avoir reçu une série de message, de commentaires et de suggestions à la suite du dévoilement de ce segment viral de ses supporteurs, lui disant qu’il aurait pu utiliser tel ou tel argument dans le cadre de cet échange.

«Tout d’abord, nous avons augmenté l’accès à la pilule abortive [...]. On est en train de travailler avec des partenaires pour s’assurer que les soins de santé sexuelle et reproductive soient sûrs et inclusi[f]s, et on est en train de s’assurer que les provinces livrent sur leurs engagements en la matière», a rappelé le premier ministre.

M. Trudeau a également fait allusion à un projet de loi introduit par des députés conservateurs à la Chambre des communes, en 2021 pour tenter de restreindre l’accès à l’avortement, que les députés libéraux ont étouffé en cours de route.

«Je veux mettre une chose au clair. Nous [n]’allons jamais dire à une femme ce qu’elle peut faire ou ne peut pas faire avec son corps, parce que nous sommes fièrement pro-choix, et nous allons toujours l’être», a dit M. Tudeau.