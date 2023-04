Kylie Jenner révèle avoir «volé» la voiture de Kris Jenner à l'adolescence

Kylie Jenner a révélé avoir souvent volé la voiture de Kris Jenner lorsqu'elle était adolescente.

• À lire aussi: Kylie Jenner révèle le nouveau nom de son fils

Dans une entrevue pour le dernier numéro du magazine HOMME Girls, on a demandé à la vedette de la télé-réalité si elle avait traversé une période rebelle pendant son adolescence.

Elle a ainsi répondu qu'elle utilisait la voiture de sa mère sans sa permission et conduisait de leur domicile dans la banlieue de Calabasas à Los Angeles, en pleine nuit.

« Oh, j'ai souvent volé la voiture de ma mère. Parce que nous avons grandi à Calabasas, qui est en dehors de la ville, c'était vraiment fou si vous conduisiez environ 45 minutes vers Los Angeles. C'était un tout nouveau monde. Alors, j'avais l'habitude de voler sa voiture. J'allais en ville avec la voiture de ma mère et je m'assurais d'être à la maison avant que mes parents ne se réveillent, c'est-à-dire vers 5h30 du matin. Je devais être à la maison entre 4h et 4h30 du matin. »

Et tandis qu'elle faisait tout pour rester discrète, elle a fini par se faire prendre la main dans le sac.

« Ma mère m'a surprise une fois et nous avons eu une énorme réunion. Elle m'a dit : '' Je sais que tu rentres à la maison tous les matins à 4h et ça ne peut plus se reproduire ! '' C'est sans doute la pire chose que j'ai faite. Je suis sûre qu'ils savaient déjà que mes amis et moi partions en secret. Nous devions littéralement passer devant leur chambre pour quitter la maison », a ajouté la vedette de 25 ans.