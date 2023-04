Texas: six vaches retrouvées sans vie dans des circonstances suspectes

Au Texas, les autorités ont ouvert une enquête sur la mort de six bœufs qui ont été retrouvés sans langue dans leur enclos, située près d’une autoroute, dans des circonstances qui demeurent assez nébuleuses pour l’instant.

Selon Fox News, les policiers considèrent la mort de ces bêtes suspectes en particulier en raison du fait qu’elles ne montrent aucun signe de souffrance. Du sang n’a pas non plus écoulé de leur organisme.

C’est d’abord un propriétaire de ranch qui a rapporté la macabre découverte d’une de ses vaches âgée de six ans, dans son enclos, couchée et mutilée. La coupure de la langue se serait faite de manière directe et ordonnée, avec un «semblant de précision» dans le but de retirer la peau contournant la bouche de la vache sur l’un des côtés, tel que l’a décrit le bureau du shérif local. La langue a également été retirée complètement, sans aucune trace de sang.

De plus, aucune trace d’empreinte ou de trace de pneu n’a pu être décelée dans le secteur, rendant le crime encore plus intrigant.

Plus tard, quatre vaches adultes et une autre d’un an ont été retrouvées dans des circonstances similaires.

Sur ces cinq dernières vaches, une autre coupure circulaire a également été faite pour leur retirer l’anus et les organes génitaux externes, toujours avec la même précision que les coupures autour de la mâchoire. Encore une fois, ces coupures ont été faites sans la moindre trace de sang ou de signe de souffrance de la part des bêtes.

Une enquête est en cours pour tenter d’élucider la raison des décès des animaux.