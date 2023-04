La Chine assure respecter le «statut d'État souverain» des pays de l'ex-URSS

La Chine a assuré lundi respecter le «statut d'État souverain» des pays de l'ex-URSS, après les déclarations controversées de l'ambassadeur chinois en France.

«La Chine respecte le statut d'État souverain des républiques» nées après la dissolution de l'Union soviétique fin 1991, a déclaré à la presse la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Mao Ning.

L'ambassadeur chinois en France, Lu Shaye, questionné sur la chaîne d'informations LCI sur la province ukrainienne de Crimée annexée depuis 2014 par Moscou, avait nié vendredi soir la souveraineté d'ex-républiques soviétiques.

Les pays de l'ex-URSS «n'ont pas le statut effectif dans le droit international parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut de pays souverain», a-t-il déclaré vendredi soir.

Ces propos ont provoqué une levée de bouclier dans les États concernés et ont été qualifiés d'«inacceptables» par le chef de la diplomatie européenne Josep Borrel, pour qui «l'UE ne peut que supposer que ces déclarations ne représentent pas la position officielle de la Chine».

«La Chine respecte la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de tous les pays et soutient les objectifs et les principes de la Charte des Nations unies», a encore assuré lundi Mme Mao.

«Après l'effondrement de l'Union soviétique, la Chine a été l'un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec les pays concernés», a-t-elle précisé.

«Depuis l'établissement des relations diplomatiques, la Chine a toujours adhéré au principe du respect mutuel et de l'égalité pour développer des relations bilatérales d'amitié et de coopération», a ajouté la porte-parole.