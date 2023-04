Nouvelles-Casernes : Toujours pas de vocation, et des travaux jusqu’en 2026

La réfection des Nouvelles-Casernes de Québec prendra plusieurs années de plus que prévu et des investissements majeurs seront requis pour l’aménagement intérieur, alors même que la vocation du bâtiment n’a toujours pas été déterminée.

Les travaux devaient initialement être complétés en décembre dernier, mais ils ne le seront finalement qu’en 2026. À noter que le chantier a débuté en 2016, pour stabiliser la structure de ce bâtiment patrimonial situé près de l’Hôtel-Dieu de Québec, qui avait été laissé à l’abandon depuis 1964.

Malgré ce délai, la Commission de la Capitale-Nationale du Québec (CCNQ), qui est responsable du projet, soutient qu’il n’y a «aucun retard dans la réalisation des travaux» pour lesquels ils ont été mandatés.

«Les travaux de consolidation des sept sections du bâtiment ont maintenant été complétés selon l’échéancier initial et à l’intérieur de l’enveloppe budgétaire allouée pour la réalisation de ces travaux», a expliqué le relationniste de presse de la CCNQ, Jean-Philippe Guay, dans un courriel à l’Agence QMI.

Rappelons que le gouvernement du Québec a consenti un budget de 20 millions $ à la CCNQ pour la réalisation de ces travaux.

Vocation

Maintenant que le site est sécuritaire, des «investissements très importants seront requis» à l’intérieur du bâtiment, où aucun aménagement n’a été réalisé, à ce jour.

«Le report de la fin du projet permettrait à la CCNQ de réaliser certaines interventions, non pas liées à l’aménagement intérieur du bâtiment, mais à des travaux préparatoires qui pourraient être associés à sa future vocation», a souligné M. Guay.

Patrimoine

Les Nouvelles-Casernes ont été construites entre 1749 et 1752 pour loger les troupes françaises envoyées en renfort à Québec. Elles ont ensuite été habitées par les militaires pendant plus d’un siècle après la conquête britannique, avant d’abriter une usine de munitions - la Cartoucherie de Québec – de 1882 à 1901, et l’Arsenal fédéral jusqu’en 1964. Ces vieux-murs font partie intégrante des fortifications du Vieux-Québec.

Pourtant, ce bâtiment, qui a une valeur historique, architectural et archéologique a été laissé à l’abandon pendant un demi-siècle, si bien qu’au moment de commencer les travaux en 2016, les murs risquaient de s’effondrer.