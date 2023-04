Violence conjugale: la pluie d’amour reconnue comme tactique de contrôle

Bombardement d’amour et d’attentions romantiques: une nouvelle directive des procureurs de la couronne britannique a mis en lumière cette tactique utilisée par les conjoints contrôlants pour manipuler leurs victimes et le système.

«Parfois, nous voyons, en particulier au début d’une relation, une grande douche d'amour et d'affection», a déclaré Kate Brown, responsable nationale de la violence domestique au Service des poursuites de la Couronne (CPS), selon «The Guardian» lundi.

Des comportements qui peuvent s’apparenter à des actes d’amour, comme l’envoi de fleurs ou de cadeaux, peuvent plutôt constituer une forme de manipulation visant à dissimuler les comportements de contrôle et de coercition aux yeux de la victime, mais aussi de l’enquête et de la poursuite, a reconnu le CPS.

Dans sa nouvelle directive, le CPS a ainsi averti les procureurs britanniques des différentes tactiques qu'un suspect peut utiliser pour induire en erreur une procédure pénale, ou encore affaiblir un dossier de poursuite.

La tactique du bombardement d’amour vise également à manipuler leurs partenaires en réduisant leur chance d’être détectés ou punis par la suite et peut ainsi servir à déguiser un «contrôle coercitif», une infraction criminelle reconnue au Royaume-Uni depuis 2015.

«Ces infractions de contrôle peuvent rapidement dégénérer et c'est pourquoi nous nous engageons absolument à poursuivre partout où notre examen juridique le peut», a poursuivi Kate Brown au média anglais.

Le contrôle coercitif peut se manifester par l’isolement de la victime, la surveillance via les outils de communications en ligne, le contrôle des allées et venues ou encore les activités dégradantes et les insultes.

«Nous travaillons avec la police pour mieux comprendre la dynamique de cette offense. [...] Cette infraction particulière est spécifiquement là pour capturer tout ce type de comportements, qui [montrent qu’il peut y avoir plus] qu’une relation violente», a-t-elle ajouté, selon «The Guardian».