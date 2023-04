Vol de deux poutres d’un parc commémoratif de la tuerie de Portique

La police enquête sur le vol de deux poutres d’acier destinées à un parc commémoratif de la tuerie de Portique, en Nouvelle-Écosse.

Les deux poutres devaient servir à la construction d’un pont reliant les monuments commémoratifs érigés à la mémoire de Kristen Beaton et Hearher O’Brien qui ont péri lors de la fusillade qui avait fait 22 victimes, selon ce qu’a rapporté Global News.

Le mari de Kristen, Nick Beaton, a annoncé sur Facebook qu’il offrirait une récompense à quiconque pouvant localiser les objets volés vendredi dernier, selon un rapport de la GRC qui précise que les poutres valaient 2000 $ chacune.

«Ces poutres pèsent 700 livres (317 kg) et auraient nécessité une remorque et plus d’une personne pour les charger», a indiqué sur les réseaux sociaux Darcy Dobson , fille de Heather O’Brien, corroborant la version de la police.

Pour sa part, la conseillère municipale de Colchester, Marie Benoit, a déploré ce vol que rien ne peut justifier, d’autant plus que cela intervient dans le sillage du troisième anniversaire de la tragédie.

«Ce parc signifie beaucoup et avoir des gens qui viennent et prennent ce qu'ils veulent, je ne le comprends pas, je ne le ferai jamais», a déclaré Mme Benoit qui fait part de la mobilisation de la municipalité et de la communauté pour remplacer les poutres volées.