10 000 $ pour la prévention du suicide

Six chefs cuisiniers de la Mauricie ont uni leur force et leur talent pour mettre sur pied un menu unique de cabane à sucre pour la Cabane collaborative. Ce repas-bénéfice a permis d'amasser plus de 10 000 $, dimanche, au profit de la Fondation du Centre de prévention du suicide l'Accalmie.

Le repas douze services a rassemblé plus de 200 personnes.

Cet événement a lieu chaque année pour supporter une fondation. Choisir l'Accalmie pour celui-ci s'imposait dans les esprits.

L'absence du chef Martin Lampron s'est fait sentir par ses collègues, lui qui s'est enlevé la vie en juillet dernier. Il était un mentor pour plusieurs. Son départ a endeuillé tout le milieu de la restauration qui a voulu lui faire un clin d'œil.

«Martin, s'il y a une chose qu'il aimait faire, c'était de festoyer, vraiment, rendre ça chaleureux et que ce soit des événements copieux, donc c'était vraiment un hommage au niveau du menu. On avait 12 services, beaucoup de gens. Il fallait que ça reste dans un esprit festif», a expliqué le propriétaire et chef du restaurant le Buck où s'est tenu le repas, Martin Bilodeau.

«Cette démarche-là va permettre de générer de nouvelles activités, de nouvelles initiatives qu'on pourra implanter dans la région», a expliqué une des membres du conseil d'administration de la Fondation du Centre de prévention du suicide l'Accalmie, Amélie St-Pierre.

Avec cette somme d'argent, le Centre souhaite également se rapprocher de la clientèle d'entrepreneurs qui, eux aussi, présentent de la détresse. Pour ce faire, il doit trouver des ambassadeurs et ajouter des ressources.

Les entrepreneurs ont besoin d'une approche particulière pour pouvoir s'ouvrir. «On n'est pas très bon les entrepreneurs pour être fiers de nous, mais le contraire est aussi vrai. On n'est pas nécessairement des gens qui avons la parole facile quand il est question de parler peut-être de notre santé mentale, des choses qui nous préoccupent. Oui, on parle des employés, on parle de plein de choses qui vont toucher un entrepreneur, mais de façon générale, il y a aussi une vie de famille, il y a un équilibre à aller chercher là-dedans», a expliqué la présidente sortante de la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières, Cassy Bernier.

Et la pandémie a pesé lourd pour plusieurs d'entre eux.

Difficulté financière, pénurie de main-d'œuvre, inflation... C'est avec ce genre d'événement que tous espèrent pouvoir rendre la communication plus évidente avec nos proches. «Un moment donné, ça va arrêter d'être l'éléphant dans la pièce ce tabou-là et c'est vraiment là où on veut s'en aller», a ajouté Mme Bernier.