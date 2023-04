Atteinte d’amyotrophie, elles lancent un balado pour éduquer les autres

Liana Adam et Eliane Lavoie ont vingt ans et sont toutes les deux atteintes de l’amyotrophie spinale, une maladie génétique qui se manifeste par une faiblesse des muscles. Souhaitant éduquer les autres, elles ont décidé de se démarrer leur propre balado, « Les Amies-O-Trophiées».

« Il n’y a pas assez de représentation des personnes handicapées dans les médias, surtout des gens à fauteuil automatiques comme nous, c’est le temps que ça change », explique Liana. Cette dernière est auteure-compositrice-interprète alors qu’Eliane est comédienne. Deux choix de carrières qui présentent leur lot de défis, mais qui passionnent les co-animatrices. « Pour nous, notre réalité est normale, nous avons grandi comme ça. Ce qu’on veut, c’est que les gens comprennent qu’on peut faire les mêmes choses qu’eux, à façon », affirme Eliane.

Après avoir abordé la sexualité, la parentalité, leur maladie et leur quotidien, elles veulent aller plus loin pour leur deuxième saison. Des invités, des sujets loufoques et plus sensibles sont au menu pour le balado.

Unies par leur maladie

Liana et Eliane ont développé une belle amitié en se soutenant face aux défis que peut impliquer l’amyotrophie spinale. Elles agissent comme confidentes l’une envers l’autre, micro ouvert ou fermé. À deux, elles se battent contre les stéréotypes et tentent d’encourager l’inclusion et la prise en considération des personnes en situation de handicap. « Sachez que pour nous, tout est possible. On peut faire n’importe quoi, n’importe quand. Ce sont les préjugés et les regards des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues », souligne Liana.

Les six épisodes de leur première saison du balado sont disponibles en ligne, sur YouTube.