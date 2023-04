Des agents de bord dénoncent des tâches non-rémunérées

Des agents de bord ont manifesté mardi matin à l’Aéroport Montréal-Trudeau pour dénoncer les tâches qu'ils devaient effectuer même s'ils ne sont pas payés pour les faire, soit de 20 à 25% de leur charge de travail.

Plus de 400 agents de bord se sont mobilisé devant le débarcadère des départs au 2e étage à l’Aéroport Montréal-Trudeau.

Écoutez l'entrevue avec Dominic Levasseur, président du syndicat des agents de bord d’Air Transat à l’émission de Yasmine Abdelfadel via QUB radio :

«On dénonce les heures non payées dans le secteur aérien. Dans un sondage, j’ai une moyenne de 35h par mois non payées pour les membres. On parle de tout le temps pour la préparation des vols, l’embarquement, le débarquement, la sécurité. Tout ce qui n’est pas vu par les passagers, c’est 20 à 25% de notre temps non-rémunéré», a mentionné Dominic Levasseur, le porte-parole de la Division du transport aérien du SCFP.

Les agents de bord ne seraient pas payés au moment où le passager entre dans l’avion. «Lorsqu’on l’assiste à son siège, qu’on range les sacs, qu’on attend pour un retard, on n’est pas payé. C’est un moment crucial, notre tâche première c’est la sécurité», précise M. Levasseur.

Il y a 25 ans, le système permettait une rémunération globale acceptable. Cependant, depuis la pandémie, le système ne répond plus à la demande, selon le porte-parole.