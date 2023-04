Des élèves du cégep de Shawinigan confrontés à une simulation d'écrasement

Environ 200 étudiants dans divers domaines de la santé au cégep de Shawinigan ont été confrontés, mardi, à une simulation mettant en scène l’écrasement d’un avion qui aurait fait 32 blessés, en plus de provoquer un incendie

Dans le scénario créé pour la simulation, l’avion a percuté trois voitures, des poteaux électriques et s'est écrasé sur la Maison des jeunes. La scène de fiction sur les terrains du Cégep était d'un grand réalisme. La trentaine de comédiens qui incarnaient les blessés ont d'ailleurs été maquillés par les élèves du Séminaire Ste-Marie.

Les premiers qui sont arrivés sur le site étaient des étudiants en soins préhospitaliers d'urgence. Les futurs ambulanciers ont été appelés à mettre en pratique leur connaissance.

Le scénario avait été gardé secret jusqu'à la dernière minute et les étudiants ont font face de nombreux rebondissements. Par ailleurs, pour se coller le plus possible à la réalité, les pompiers de Shawinigan sont venus prêter main-forte. La simulation s'est aussi déroulée en partenariat avec la Sûreté du Québec, le Service d’intervention d'urgence civil du Québec, Hydro-Québec et même Airmedi. L’hélicoptère a procédé à l'évacuation d'un des blessés, un grand brûlé.

Orchestrer l'évènement aura pris près de six mois. C'est la quatrième fois que le Cégep de Shawinigan met sur pied une simulation d'envergure pour ses étudiants. La deuxième partie de la simulation s’est déroulée à l'intérieur du Cégep de Shawinigan, avec de futures infirmières et préposés aux bénéficiaires et des médecins résidents de l'Université de Montréal.

Après plus de trois heures de simulation, tous les étudiants et les professeurs ont pu faire un retour sur les actions et les gestes posés afin d’en tirer des leçons et une plus grande efficacité.