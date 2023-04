Des trafiquants de cannabis ciblaient une clientèle d’adolescents

Un réseau illégal de distribution de cannabis et de produits dérivés qui ciblait principalement une clientèle de mineurs a été démantelé par la police de Montréal au cours des derniers jours.

Au total, les forces de l’ordre ont passé les menottes à six suspects – cinq hommes et une femme – âgés entre 17 et 23 ans.

Ils pourraient faire face à diverses accusations criminelles dans un avenir rapproché.

Six perquisitions ont également été menées lors de l’opération dans trois résidences situées dans les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Celles-ci ont permis la saisie de centaines de vapoteuses au cannabis, des centaines de sacs de biscuits et de jujubes au cannabis.

Une somme de plus de 100 000 $, diverses quantités de cannabis, de haschich et de champignons magiques ont aussi été saisies.

L’enquête a permis d’établir que ce réseau criminel utilisait les réseaux sociaux pour écouler ses produits. Plusieurs transactions illicites ont d’ailleurs eu lieu à proximité d’écoles secondaires.