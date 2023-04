Dubé veut décloisonner plusieurs professions

Après les pharmaciens et les infirmières, le ministre Christian Dubé veut décloisonner plusieurs autres professions, afin d’élargir leur champ de pratique.

Le ministre de la Santé a évoqué jusqu’à 18 « postes » dont la pratique pourrait être élargie, lors de l’étude des crédits à l’Assemblée nationale, mardi matin. Son cabinet précise toutefois que ce nombre pourrait varier au fil des négociations avec les ordres professionnels.

Christian Dubé donne l’exemple des paramédicaux et des travailleurs sociaux, qui pourraient se voir confier plus de responsabilités afin de prendre en charge une plus grande partie de la clientèle.

Présentement, les professionnels de la santé travaillent beaucoup « en silos », a-t-il déploré, en réponse à une question du député libéral André Fortin.

Par exemple, les ambulanciers pourraient obtenir plus d’autonomie afin de décider, possiblement avec le concours d’une infirmière à distance, de ne pas transporter un patient à l’hôpital lorsque cela n’est pas nécessaire.

Mais pour y arriver, Québec devra d’abord créer un ordre professionnel pour les ambulanciers, a confié le ministre.

Toutefois, M. Dubé ne s’est pas engagé dans un échéancier précis. Ces négociations sont délicates, a-t-il confié, puisqu’il s’agit d’enlever des actes à certains professionnels, comme les médecins de famille, pour les confier à d’autres.

Entente avec les spécialistes

Par ailleurs, Christian Dubé affirme qu’une entente est imminente avec les médecins spécialistes afin d’annoncer de nouvelles cibles de rattrapage dans les listes d’attente pour les chirurgies.

Écoutez Christian Dubé en entrevue au micro de Yasmine Abdelfadel , disponible en balado à QUB radio

Le ministre dit souhaiter que la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) s’engage publiquement à atteindre ces nouvelles cibles. Il souhaite ainsi éviter une répétition de l’échec récent dans le rattrapage des chirurgies.

En juin 2021, M. Dubé s’était engagé à réduire la liste d’attente qui comptait environ 145 000 patients. Aujourd’hui, elle en compte environ 159 000.

Parmi les points négociés avec les spécialistes, Québec veut s’assurer de revoir l’organisation du travail des professionnels en support lors des chirurgies. Par exemple, des salles d’opération ferment à 14 :00 parce qu’une infirmière terminera à 16 :00, soit avant la fin prévue de l’opération.

M. Dubé a aussi confié que le renouvellement des conventions collectives avec les infirmières prévoit des offres différenciées non seulement pour les heures défavorables, mais également pour travailler dans certaines régions plus éloignées. Les infirmières cliniciennes pourraient également recevoir un salaire plus intéressant que leurs collègues techniciennes.