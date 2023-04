Fébrile, Matthew Bergeron se prépare au repêchage de la NFL

Le footballeur Matthew Bergeron devrait entendre l’une des 32 équipes de la NFL prononcer son nom à l’occasion du repêchage qui se tiendra de jeudi à samedi à Kansas City. Entre-temps, le Victoriavillois de 23 ans tente d'apprécier le moment présent.

S’il ne peut maintenant qu’être fébrile, les dernières semaines ont été chargées. Il a fait près d’une quinzaine d’entrevues via Zoom et a rencontré sept organisations en quelques semaines à la suite du camp d’évaluation de la NFL.

À 6 pieds 5 pouces et 318 livres, Matthew Bergeron est décrit comme un joueur mobile. «Je peux jouer à plusieurs positions, mais si tu me demandes quelle position je veux jouer dans la NFL, je te répondrais "tackle"», a lancé le Victoriavillois en insistant qu’il jouera où son équipe le voudra. Son objectif est de faire gagner des matchs à sa future organisation.

Cette mentalité de gagnant l'accompagne depuis son secondaire. Son entraîneur-chef avec les Vicas de Victoriaville, Jean Bourassa, se souvient de lui comme un exemple pour ses coéquipiers. Pourtant, il a failli lâcher le football à l’adolescence.

«Après son secondaire 3, il nous a mentionné qu’il pensait lâcher, mais on lui a dit qu’il avait beaucoup trop de potentiel», a souligné Jean Bourassa.

Le footballeur de 23 ans revient souvent à Victoriaville. Il en profite pour donner des conseils aux jeunes de son ancienne équipe. Un geste inspirant selon nul autre que Laurent Duvernay-Tardif qui croit que le Victoriavillois risque d’avoir une carrière encore plus impressionnante que la sienne dans la NFL.

Proche de ses racines, Matthew Bergeron veut maintenant profiter de son repêchage avec les gens qu'il aime. Le repêchage de la NFL pourrait d’ailleurs en être un historique pour le Québec et pour la région. En plus de Matthew Bergeron, le joueur Sidy Sow, originaire de Bromont, pourrait être repêché quelques rondes plus tard. Ce serait la première fois que deux Québécois sont repêchés la même année.