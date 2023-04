C’est le calme plat au terme du caucus spécial caquiste ayant abordé l’abandon du projet de 3e lien routier entre Québec et Lévis: pas de coups de théâtre, pas d’effets de toge... mais surtout, pas d’excuses, au grand dam des panélistes de «La Joute».

«Je ne m’excuserai pas de prendre la meilleure décision pour les Québécois, même si c’est une décision qui est difficile», a déclaré mardi François Legault à l’occasion d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

La jouteuse Yasmine Adbelfadel déplore l’attitude du premier ministre: «Pas d’excuses, ça c’est certain. Le mot d’ordre a été donné. Le premier ministre ne s’est pas excusé, Éric Caire non plus, et ça je pense que ça rajoute une bonne dose de cynisme au cynisme ambiant existant déjà depuis une dizaine de jours, parce que: ne pas tenir sa promesse est une chose, ne pas s’excuser de ne pas tenir une promesse en est une autre.»

Pour le panéliste Thomas Mulcair, l’absence d’excuses de la part de la CAQ dénote un manque d’intégrité.

«Un parti politique qui ment pour se faire élire, on a déjà vu ça, il n’y a rien de nouveau là-dedans. Ce qui est intéressant ici, c’est le caractère éhonté du mensonge. [...] Ils n’ont pas de honte, ils n’ont pas d’amour propre», condamne-t-il.

M. Mulcair n’est par ailleurs pas impressionné par la rhétorique du parti pour expliquer sa volte-face.

Selon la Coalition avenir Québec (CAQ), dit le jouteur, la «donne a changé» parce qu’il y a moins de voitures sur les routes en raison «de la pandémie». Or, une infrastructure comme le 3e lien, qu’elle soit «un tunnel, un tritube, ou un pont», nécessite un temps de construction de «douze à quinze ans».

«On n’est pas en train de construire quelque chose pour il y a un an: on parle de construire quelque chose pour dans 12 à 15 ans, lorsque la ville de Québec, la grande région de la Capitale-Nationale, aura plus d’un million de personnes», rappelle-t-il.

Toujours selon le jouteur, «c’est une folie de laisser un pont – le pont du chemin de fer de Québec – qui a plus de 100 ans et qui est tenu en place par sa propre rouille.»

C’est d’autant plus inquiétant, poursuit M. Mulcair, que le pont Pierre-Laporte a lui-même «déjà eu des gros problèmes de réfections récemment.»

«Pour une fois on avait un gouvernement qui avait vu juste, qui a dit que ça nous prenait ça pour la sécurité du public et pour l’économie de la région de Québec. Il laisse tomber... j’espère juste que c’est pas le pont qui va tomber avant que l’on puisse avoir une nouvelle infrastructure dont on avait rudement besoin.»

Le jouteur souhaite par ailleurs «bonne chance» aux députés de la CAQ, qui en auront besoin, pense-t-il, pour convaincre leurs électeurs qu’ils «étaient sérieux au dernier rendez-vous électoral».

Une cohésion de façade

Même si François Legault peut donner l’impression d’avoir ramené le calme parmi ses rangs, le jouteur Stéphane Bédard n’est pas dupe.

«Il ne faut pas se fier aux sorties, assure-t-il. En apparence tout semble rentré dans l’ordre, alors qu’on sait très bien dans les faits et à l’intérieur que ça bout.»

La décision de la CAQ, rappelle-t-il encore, est «difficile à accepter» pour les élus, car elle sème la grogne auprès de leurs électeurs, ce qui leur vaudra certainement «des commentaires durs».

C’est de la sorte, pointe M. Bédard, une «vingtaine de députés qui risquent d’être confrontés à leurs déclarations. En même temps, le processus qui a été suivi est problématique, alors c’est sûr qu’il n’est pas de nature à créer une vraie cohésion.»