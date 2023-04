Enseignante qui hurle: quels effets sur le cerveau des enfants?

La «violence éducative» qu’a fait vivre une enseignante à sa classe de première année du primaire a non seulement des impacts sur l’apprentissage des enfants, mais aussi sur le développement de leur cerveau.

C’est ce qu’a affirmé le neuroscientifique Joël Monzée, qui a fondé et dirige depuis l'Institut du développement de l'enfant et de la famille et de l'Institut de psychologie et neurosciences.

«Ce que l’on sait, c’est que plus l’insécurité de l’enfant est importante, plus son taux de charge émotionnelle va être important: son stress, son anxiété va être très-très vif, et plus cette courbe d’émotions va être intense, moins son cerveau va être capable d’avoir les ressources nécessaires pour se développer; les synapses vont arrêter de se créer, et on va avoir malheureusement un blocage», a détaillé le spécialiste.

Rappelons que plus tôt cette semaine, des enregistrements ont révélé les pratiques éducatives préoccupantes d’une enseignante, nommée depuis «Madame Chantal», qu’on entend hurler sur les étudiants.

Selon M. Monzée, ces pratiques ont par ailleurs un impact sur les enfants victimes de la violence éducative, mais également sur ceux qui en sont témoins:

«Ça va aussi avoir un impact sur les enfants qui sont sages à côté et qui vont être comme figés par le degré d’insécurité qu’ils peuvent vivre à l’intérieur de la classe», assure-t-il.

«Dès qu’un enfant est dans un secteur qui est potentiellement violent, où il y a de la négligence psychologique, négligence physique et autres, on sait que le cerveau va avoir un impact. [...] Malheureusement, quand l’enfant se sent en survie, les nutriments et l’oxygène ne vont plus dans la partie préfrontale du cerveau. Donc l’enfant va avoir de la difficulté à développer ses ressources, et l’enfant va être, à un certain moment, bloqué dans son développement.»

Une aversion durable pour l’école?

Dans la mesure où les victimes de Madame Chantal sont en très bas âge, et qu’il s’agit de l’un de leurs tout premiers contacts avec l’école, certains enfants pourraient désormais nourrir une opinion péjorative de leur lieu d’apprentissage.

Joël Monzée nuance toutefois cette possibilité.

«Je crois que l’expérience qu’ils ont eue en maternelle peut être fondatrice pour eux. Parce que s’ils ont eu une enseignante maternelle à quatre ans, ou à 5 ans, qui a été bienveillante, qui a enveloppé sa classe avec les meilleures ressources possibles sur le plan psychologique, il y a déjà une bonne ressource», indique-t-il d’ambler.

«Il y a aussi les ressources que les parents, les grands-parents peuvent donner. Donc un enfant qui va dans un environnement familial qui est sain, qui est agréable, qui est bienveillant, qui est cohérent, constant, va avoir moins d’impacts que des enfants qui vivent dans des familles beaucoup plus en difficulté en tant que telles», ajoute-t-il.

M. Monzée pointe la formidable flexibilité du cerveau, et assure que «même si l’enfant pendant quelques mois va vivre quelque chose qui est difficile, ça se récupère.»