Le Port de Québec lance la saison des croisières: 124 visites sont prévues à l’horaire

Le Port de Québec a lancé mardi la saison des croisières avec l’arrivée du Viking Octantis de la compagnie Viking Cruises. Au cours des prochains mois, on attend 124 visites de navires, ce qui représente 41 navires de croisière distincts.

Parmi les nouveautés soulignées par le président-directeur général du Port de Québec, Mario Girard, la saison qui débute s’annonce pour être une des plus longues de l’histoire du Port puisqu’elle s’étendra du 25 avril au 5 novembre.

Les chiffres démontrent un retour progressif à la normale. En 2019, avant la pandémie, le Port de Québec avait accueilli 154 navires. En 2022, on en dénombrait 96. L’an dernier, ce sont plus de 133 000 croisiéristes qui sont débarqués à Québec. En 2020 et 2021, les saisons ont été annulées.

Un record sera établi en 2023 avec 30 opérations d’embarquement et de débarquement prévues par des compagnies de croisière majeures comme la compagnie Princess Cruises qui fait la liaison entre New York et Québec.

Pour adopter une approche de développement durable, le Port limite, depuis 2014, l’accès à 15 000 passagers par jour. Quatre navires au plus peuvent être amarrés en même temps.

Les retombées économiques de cette industrie sont significatives au Québec puisqu’elles génèrent plus de 700 millions d’argent neuf dans la province dont la moitié dans la région de Québec.

Pour les intéressés, l’horaire des navires est disponible à cette adresse.