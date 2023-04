L’enquête du coroner sur l’affaire Carpentier peut reprendre

L’enquête publique du coroner sur la mort des sœurs Romy et Norah et de leur père Martin Carpentier pourra finalement reprendre en mai.

Le mois dernier, le coroner en chef adjoint Luc Malouin avait été forcé d’interrompre les audiences visant notamment à évaluer le travail de la police lors des recherches pour retrouver les deux enfants et leur père en juillet 2020.

Les avocats de la Sûreté du Québec avaient fait valoir que l’un des témoins invités par le coroner à titre d’expert en recherche terrestre, Alain Croteau, n’avait pas l’impartialité et l’indépendance requises pour témoigner, notamment en raison de critiques que ce dernier avait déjà formulées vis-à-vis du travail policier.

Le coroner a finalement décidé, dans une décision de 28 pages publiée mardi, de permettre à Alain Croteau de témoigner.

«Je ne vois aucun motif qui, de façon préliminaire, tel qu’énoncé par la jurisprudence, me permette à ce stade-ci de faire droit à la requête des procureurs requérants», a-t-il exposé.

«Les parties auront l’occasion de contre-interroger M. Croteau et c’est à la lumière de ces contre-interrogatoires que je pourrai juger pleinement de la crédibilité de son expertise et de la valeur à y accorder», a ajouté Me Malouin pour justifier sa décision.

Les audiences pourront donc reprendre le 8 mai et se tiendront jusqu’au 12 mai, puis du 5 au 9 juin.

L’enquête vise à «faire la lumière sur les causes et les circonstances des décès de Norah, Romy et M. Martin Carpentier survenus en juillet 2020, ainsi qu'à formuler, s'il y a lieu, des recommandations pour assurer une meilleure protection de la vie humaine».