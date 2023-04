Pour une meilleure santé mentale, évitez les frites!

Les aliments frits, particulièrement les frites, accentueraient les problèmes d’anxiété et de dépression, selon une nouvelle étude parue lundi dans une revue scientifique, à Hangzhou, en Chine.

L’étude démontre que les consommateurs d’aliments frits auraient 12% plus de chances d’être anxieux et 7% plus de risques d’être dépressifs.

L’analyse a évalué 140 728 personnes sur une durée de 11 ans.

Un total de 8 294 cas d’anxiété et 12 735 cas de dépression ont été observés pour ceux qui consommaient des aliments frits, en excluant les participants déjà diagnostiqués de dépression.

Les recherches prouvent que consommer des frites augmente de 2% les risques de dépression.

Également, l’équipe de recherche a évalué que les plus à risques seraient les jeunes.

Manger ses émotions

«Cela pourrait aussi aller dans l’autre sens : les personnes anxieuses et dépressives se tournent vers les aliments gras à la recherche d’un réconfort. Ils veulent comme s’autosoigner», mentionne la fondatrice de Truth Health Initiative, Katz, en entrevue avec CNN.

Cependant, s’habituer à cette recherche de réconfort peut avoir un effet négatif sur la santé mentale à long terme.

Ces résultats prouvent l’importance de réduire sa consommation d’aliments frits pour une meilleure santé mentale, précise l’auteur de l’étude, Yu Zhang. «On ne doit pas paniquer», insiste-t-il.