Quatre nouvelles voies réservées verront le jour à Montréal

La Ville de Montréal va ajouter quatre nouvelles voies réservées aux autobus dans des quartiers moins bien desservis par le métro.

«L’ajout de ces voies réservées permettra d’améliorer la fluidité, la fiabilité et, par le fait même, la performance générale du réseau d’autobus», a souligné mardi par communiqué Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif.

L’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce accueillera deux de ces voies réservées, l’une sur le chemin de la Côte-Saint-Luc et l’autre sur un tronçon de la rue Sherbrooke Ouest.

Une autre voie réservée aux autobus sera placée sur le boulevard Saint-Laurent, dans Ahuntsic-Cartierville et une dernière sur la rue Provost, dans Lachine.

«Ces initiatives visent à améliorer la performance de notre réseau bus en lui offrant des infrastructures dédiées et une expérience client bonifiée», a ajouté Éric Alan Caldwell, président du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal (STM).

Rappelons que la STM peine à faire revenir des passagers dans les transports en commun et à retrouver son achalandage prépandémique. Le transporteur accuse toujours un déficit budgétaire de 60 millions $ pour 2023.

Les voies réservées sur Sherbrooke Ouest, sur Saint-Laurent et sur Provost permettront aussi la cohabitation avec les vélos dans une direction.

«Ce sont des mesures concrètes qui contribueront directement à rendre le transport actif et collectif encore plus attrayant afin d’inciter la population à changer ses habitudes et à délaisser l’auto solo», a fait valoir Mme Mauzerolle.