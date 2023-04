Festival de la poutine de Drummondville: Roxane Bruneau et Les Cowboys Fringants sur scène

Roxane Bruneau, Dumas, FouKi, Les Cowboys Fringants, Les Louanges et Jay Scott se produiront sous les projecteurs à l’occasion de la 16e édition du Festival de la poutine de Drummondville, du 24 au 26 août.

Roxane Bruneau fera vibrer l’une des deux scènes du site du centre Marcel-Dionne le 24 août. Maude Audet, Clay and Friends, Dumas et Les Louanges seront aussi de la partie le même soir.

FouKi et ses invités seront en vedette le lendemain, le 25 août, de même que Gab Bouchard, Lydia Képinski, Marilyne Léonard et Jay Scott et ses invités.

Enfin, le 26 août, Les Cowboys Fringants mettront le party dans la place, ainsi que Thierry Larose, Mindflip, Valaire et Vulgaires Machins.

PHOTO COURTOISIE

Le festival, qui mise sur 10 camions de rue, lesquels proposeront bien sûr une grande variété de poutines pour rassasier les festivaliers, est organisé par le groupe Les Trois Accords, dont le chanteur Simon Proulx en est le directeur général.

«Nous avons réussi à réunir des artistes qu’on souhaitait accueillir depuis longtemps, dont Roxane Bruneau dévoilée la semaine dernière. Nous sommes très fiers d’offrir, encore une fois, des spectacles qui plairont à plusieurs générations de festivaliers de partout au Québec», a-t-il dit mardi, dans un communiqué.

C’est Québecor qui est le présentateur officiel du Festival de la poutine de Drummondville.

Soulignons que les 2000 passeports trois jours ont été écoulés rapidement et les billets à prix régulier sont maintenant en vente [festivaldelapoutine.com].