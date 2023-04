Sortie en colère du Salon bleu: «Je m’assume complètement», dit Bernard Drainville

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, ne regrette pas d’être sorti du Salon bleu en plein débat avec la députée de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, jeudi dernier.

Quelques heures après s’être excusé avec émotion pour le recul de son parti dans le projet du troisième lien, il avait quitté le Salon bleu en colère, le 20 avril, après une question de Mme Rizqy, à qui il avait dit «Si tu veux faire la démagogue, fais-la toute seule».

En entrevue à l’émission «Le Bilan», il répond «qu’il ne faut pas perdre de vue l’humain» en politique.

«On n’est pas fait en bois, dit-il. Jeudi c’était une journée émotive pour moi. Je ne l’ai pas faké, donc à un moment donné, on est des êtres humains. Quelqu’un qui a une journée difficile comme j’en avais une, je m’attendais à autre chose.»

Il ne regrette pas d’avoir agi de la sorte.

«Je m’assume complètement, continue-t-il. Voulez-vous des politiciens qui ont des émotions et qui les montrent, mais qui ne sont pas faits en bois? Ou vous voulez du monde avec des cassettes tout le temps et qui parlent comme des robots et qui ne réagissent à rien. Moi j’ai réagi, je suis fait de même, c’est à prendre ou à laisser.»

3e lien: «on va lâcher avec la pépine»

Lors de son entrevue avec Paul Laroque, le député de Lévis est également revenu sur l’abandon de l’aspect autoroutier du projet de troisième lien.

Déçu de la tournure des événements, M. Drainville souhaite maintenant s’affairer à montrer aux résidents de Lévis que le projet de tunnel dédié au transport collectif en vaut la peine.

«Je souhaite que les gens voient que ça a avancé, que c’est sérieux et que ça prend forme, explique-t-il. On va lâcher avec la pépine. Je souhaite qu’on arrive en 2026 en montrant aux gens, regardez, c’est sérieux, ça avance.»

Le député dit comprendre la frustration de ses concitoyens.

«C’est pas ça pour quoi les gens ont voté, j’en suis conscient, mais moi je suis député de Lévis jusqu’en 2026, affirme-t-il. Il y a un projet qui est sur la table, ma job c’est de le faire avancer, et après ça, qu’on soit le plus prêt possible d’une réalisation. Après les gens me jugeront sur les résultats. Et s’ils trouvent que c’est pas bon, c’est ça la beauté de la démocratie.»

Enseignante agressive: suspension du brevet possible?

Dans le dossier de l’enseignante qui a été enregistrée alors qu’elle criait sur des élèves de première année, le ministre n’exclut pas l’option d'une suspension du brevet d'enseignement.

«La police enquête et on verra s’il y a matière à dépôt d’accusations, dit-il. Moi j’ai la capacité de suspendre le brevet et même de révoquer le brevet d’enseignement. Sans parler bien entendu d’un éventuel congédiement [qui] relève du centre de services scolaires.»

«Il faut aller chercher les faits, et après ça il faut agir, ajoute-t-il. Il faut envoyer un message clair à l’ensemble des parents et des enfants, que nous autres les adultes on s’en occupe de ça et que ce n’est absolument pas acceptable. On ne peut pas laisser des enfants se faire traiter comme ça.»

Voyez l’intégralité de l’entrevue de Bernard Drainville dans la vidéo ci-dessus