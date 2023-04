Une aiguille oubliée à l’intérieur de son corps pendant plus de 10 ans

Une Colombienne de 39 ans a découvert qu’une aiguille avait été oubliée à l’intérieur de son corps lors d’une chirurgie il y a 11 ans.

María Aderlinda Forero s’est fait ligaturer les trompes de Fallope après avoir accouché en 2012, mais lors de l’opération, les docteurs auraient oublié des outils à l’intérieur de son corps, selon ce que rapporte le New York Post.

Dans une entrevue avec le média colombien La Patilla, Mme Forero indique avoir commencé à ressentir de la douleur plusieurs jours après la chirurgie de 2012.

L’ayant attribué aux effets secondaires post-partum, elle a attendu quelque temps avant d’aller voir un médecin, mais a fini par aller consulter.

«J’ai pris des rendez-vous, mais à chaque fois, ils m’envoyaient prendre de l’acétaminophène et c’est tout», dit-elle.

Pendant plus d’une décennie, elle a vécu avec cette douleur, et ce n’est qu’en novembre 2022, lors d’une échographie, qu’elle a découvert qu’une aiguille et du fil se trouvaient dans son ventre.

«Je n’arrivais pas à y croire», raconte-t-elle au média Semana.

Mme Forero est actuellement en attente de l’évaluation d’un chirurgien en mai.

Elle espère pouvoir enfin mettre cette douleur qui la tracasse depuis plus de 4000 jours derrière elle.