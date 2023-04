Vols de voitures : Deux gangs montréalais tentent de s’entretuer en banlieue de Toronto

Deux gangs de rue montréalais, les Profit Boyz et le STL Gang, sont soupçonnés d’être responsables de deux fusillades impliquant plus de 40 coups de feu en mars à Brampton et Mississauga, sous fond de concurrence dans le milieu interlope pour le vol de véhicules.

Selon le chef adjoint de la police régionale de Peel, Marc Andrews, six «jeunes hommes de Montréal» qui logeaient dans un Airbnb de Brampton ont été pris pour cible à la mi-mars par leurs rivaux qui ont arrosé l’édifice de 22 coups de feu.

Personne n’avait été blessé, mais la police avait appris que certaines des victimes étaient impliquées dans le vol de voitures. «Nous avons saisi des reprogrammeurs et des clés passe-partout pour des véhicules Dodge», a détaillé M. Andrews lors d’une rencontre avec le conseil d’administration de la police régionale de Peel.

«Deux jours plus tard, nous avons eu une seconde fusillade [...] à Mississauga où 20 balles ont été tirées sur deux hommes qui sortaient d’une voiture pour entrer dans un autre Airbnb. Les deux ont été atteints, mais aucun fatalement», a-t-il poursuivi.

Aux yeux des enquêteurs, la seconde fusillade a été menée en guise de représailles.

Les deux groupes criminalisés se trouvaient vraisemblablement dans la région de Toronto pour y voler des véhicules.

Des fusillades à Toronto... et des répliques à Montréal!

M. Andrews a noté que les fusillades en banlieue de Toronto ont eu des répercussions jusqu’à Montréal.

«En raison de ces deux fusillades dans la région de Peel, il y a eu d’autres fusillades dans la ville de Montréal, dont une qui a mené à un meurtre», a exposé le policier.

Le chef adjoint s’est gardé de nommer la victime à Montréal, mais tout porte à croire qu’il pourrait s’agit de Khaled Mouloudj, un jeune homme de 18 ans tué le dimanche 19 mars dans l’arrondissement d’Anjou qui était bien connu des services policiers selon le «Journal de Montréal».

La métropole a connu de nombreux épisodes de violence armée dans la deuxième moitié de mars, avec au moins 10 événements impliquant des armes à feu entre le 16 et le 29 mars.

La police de Peel a indiqué qu’elle avait identifié et passé les menottes à quatre suspects pour les deux fusillades. Un homme a d’abord été arrêté le 5 avril en possession «d’une arme à feu et d’une importante quantité de cocaïne», menant à l’arrestation de trois autres suspects le lendemain.

«Il faut se sortir de la tête que le vol de voitures est un crime de propriété. Ce n’est pas le cas. Ces vols financent et alimentent des groupes criminalisés violents partout au pays», a déploré Marc Andrews.

De nombreux criminels s’adonnent au vol de voitures en Ontario pour les amener à Montréal, où ils sont expédiés ailleurs dans le monde. En date du 11 avril, 252 véhicules volés avaient déjà été récupérés au Port de Montréal depuis le début de l’année. Du nombre, 76 % provenaient de l’Ontario, selon la police de Montréal.

- Avec Maxime Deland, Agence QMI