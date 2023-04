Cédrika Provencher: l’intelligence artificielle pour redonner vie aux victimes de meurtre

Un profil sur TikTok utilise l’intelligence artificielle pour raconter des histoires de meurtre de la bouche de la victime, illustrées par une image générée artificiellement.

«J’ai aidé un homme à chercher un chien et je suis morte. Je suis Cédrika Provencher, j’avais 9 ans quand un jour un homme m’a expliqué qu’une dame recherchait un petit chien. J’ai accepté de l’aider à le retrouver, car j’étais vraiment triste», prétexte une fillette, dans une vidéo publiée mardi par la page Histoires Vivantes sur TikTok.

L’image de la jeune fille sur son petit vélo a été générée par une technologie d’hypertrucage de style deepfake.

Si les internautes ont été plusieurs à pointer le fait que la brunette à vélo ne ressemble pas à la véritable Cédrika Provencher, portée disparue en 2007, la frissonnante vidéo relatant sa disparition au «je» approchait un million de vues au moment d’écrire ces lignes mercredi.

Questionnements

Ces vidéos suscitent bien des questionnements sur leur impact, à la fois émotionnel et technologique.

«Nous autres, on la voit quatre ou cinq minutes, et la plupart des gens vont retourner à leur vie. Les familles, elles, les proches de Cédrika, ils vont penser à ça pendant plusieurs semaines. Revivre ça et d'imaginer que, peut-être, que leur petite fille ressemble à ça... C'est épouvantable», a expliqué le psychologue Paul Langevin à TVA Nouvelles.

«Ça prend juste quelques secondes de la voix de quelqu'un et on est capable d'émuler sa voix presque à la perfection. Ça devient de plus en plus facile maintenant. Juste une petite recherche Google, et il y a littéralement des douzaines de sites et de solutions pour faire ce genre de vidéos-là. Je pense qu'il faut réfléchir à comment on va utiliser cette technologie-là. Ceux ou celles qui ont publié ça, je trouve ça déchirant, surtout si c'est fait sans le consentement de la famille, ce qui semble être le cas», a renchéri l’expert en cybersécurité chez Trilogiam, Jacques Sauvé.

Poursuite

La famille de Cédrika Provencher n'a pas voulu commenter la vidéo.

De son côté, l'avocate de la famille de la fillette de Granby, Me Valérie Assouline, s'est dite extrêmement choquée par la situation. Elle a expliqué au téléphone qu’elle compte poursuivre les créateurs de la vidéo, s’il est possible de les identifier.

«On n'a aucune information de qui est derrière ce compte. Est-ce que ce sont des historiens? Est-ce qu'ils ont vraiment fait une démarche scientifique pour documenter ces faits-là? Est-ce que ça se pourrait qu'on soit victime de désinformation en écoutant ces capsules-là?», s’est questionné la spécialiste des médias sociaux Nellie Brière, en déplorant le manque d'encadrement du numérique.

Sur la page, d’autres cas de meurtres célèbres, comme celui du chanteur des Beatles John Lennon, de la juive Anne Frank ou encore de l’Afro-Américain George Floyd en 2020, sont présentés de façon encore plus réaliste, avec des images s’apparentant davantage aux victimes.

– Avec la collaboration de Molly Béland, TVA Nouvelles