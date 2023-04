La lutte était féroce cette semaine lors du combat des circulaires.

Une spécialiste vous recommande trois recettes économiques à faire pour profiter au maximum des rabais de la semaine.

«Peu importe où vous allez, il y a des bons choix», mentionne Jean-François Gagné-Bérubé, président fondateur de l’entreprise Glouton, à l’émission «À vos affaires».

Même si vous risquez de trouver de très bons rabais un peu partout, il y a quand même une épicerie qui a réussi à se démarquer en raison de son plus grand nombre d’aubaines en magasin.

«Notre gagnant par une très petite marche est Super C. C’était très serré par contre avec Maxi qui était très près. Même Provigo, cette semaine, offre plus de rabais que l’on juge des 10 sur 10», dit le spécialiste.

«C’est un nouveau record! Depuis que l’on compile les données chez Glouton, spécifiquement le filet de morue d’Islande, on n’avait jamais vu ça à ce prix-là», ajoute-t-il.

L’animateur Pierre-Olivier Zappa a même précisé que le prix de ce produit a bondi de 80% sur les marchés en raison d’un nouveau cota dans la mer de Barheim.

«Les aubaines sur le Feta sont beaucoup plus rares maintenant et à 1$ du 100g, on a une très belle aubaine», dit le fondateur de Glouton.

«À moins d’un dollar la livre, c’est impressionnant. On les avait au même prix chez Walmart dans le circulaire qui se terminait le 26 avril.»

Ça vaut la peine?

Crème glacée Coaticook à 4,77$ chez IGA

«Depuis janvier, nous n’avons pas vu plus bas. Par contre, on l’a vu trois fois à ce prix-là, donc c’est un bon prix, mais assez stable.»

Yogourt Activia à 2,64$ (650g) chez IGA

«Meilleur prix depuis janvier.»

Légumes en conserve à 0,95$ chez Metro

«C’est des articles que l’on voit souvent à 0,99$, mais plus bas, on n’a pas vu depuis ça depuis le début de l’année.»

Bœuf extra-maigre à 3,99$/lb chez Metro

«C’est un excellent prix pour de l’extra-maigre, mais c’est sûr que nous avons du veau à 3,99$/lb.»

Haricots français à 2,99$ chez Maxi

«C’est un prix qui est intéressant et en attendant les récoltes du Québec, c’est surement le meilleur prix que l’on va trouver.»

Mûres à 1,87$ chez Maxi

«Ce n’est pratiquement jamais plus bas que ça. On voit ce produit souvent dans les circulaires, mais rarement à ce prix-là.»

Pommes McIntosh à 6,99$ (8 lb) chez Provigo

«C’est quand même une belle aubaine. Moins d’un dollar la livre, c’est une bonne indication pour voir un bon rabais.»

Prosciutto tranché San Daniele à 4,77$ chez Super C

«Prix plancher. On ne voit pas plus bas et très rarement sous la barre des 5$.»