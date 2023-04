Combat des circulaires: trois recettes économiques cette semaine

On le sait, une épicerie se démarque du lot avec ses nombreux rabais en circulaire, cette semaine. Il faut maintenant mettre en valeur ces aubaines en proposant quelques recettes économiques rattachées aux produits dont le prix est réduit.

La créatrice de contenu et blogueuse culinaire Nancy Bordeleau en propose trois à l’émission «À vos affaires», sur les ondes de LCN :

Pâtes avec boulettes de veau et champignons grillés

Petite sauce toute simple avec oignon, ail, crème, champignons sautés à la poêle et un peu de bouillon.

«Des boulettes, qui n’aime pas ça? C’est super facile à faire. On peut même en faire un peu plus pour les congeler. On utilise le veau avec la base, des œufs et des aromates. Ça fait de belles boulettes.»

À noter que le reste de crème peut servir à faire la recette de poulet crémeux aux tomates.

Nancy Bordeleau propose aussi le vin comme option pour donner goût à la sauce.

Filet de truite grillé au four avec pesto aux tomates séchées et feta

Puisque plusieurs poissons seront en vedette en épicerie pour la prochaine semaine, de bonnes recettes s’offrent aux consommateurs.

«Les produits de la mer, on peut les apprêter de toutes les façons. Une de celles que je préfère, c’est avec la truite, entre autres, qui est à rabais cette semaine. C’est la recette que mes enfants adorent : avec un peu de pesto et de tomate, même un peu de basilic.»

Elle conseille d’accompagner le tout de légumes ou d’une salade.

Club sandwich au crabe, bacon, tomates, laitue et avocat.

Enfin, un classique modifié avec un fruit de mer que savourent bon nombre de Québécois. Après tout, c’est la saison du crabe et les prix sont plus qu’avantageux à travers la province.

«Au lieu de le manger tout nature, on peut faire un bon club sandwich. C’est super le fun un vendredi. Ça se fait super rapidement. La chose la plus difficile à faire, c’est décortiquer (la coquille). Faites-le avec un petit verre de vin!»

Puisque le prix du bacon, ingrédient qui donne le goût salé au club, est aussi réduit dans certains commerces, profitez-en pour en rehausser votre sandwich!