Des claims miniers préoccupent en Mauricie

L'intérêt pour le développement minier inquiète grandement en Mauricie, où des parcelles de terre sont de plus en plus prisées par des compagnies minières. Plusieurs ont fait le saut au cours des derniers mois en découvrant que des titres miniers se multiplient sur le territoire et sur leur propriété, amenant des municipalités à exiger un moratoire pour se protéger.

À Saint-Elie-de-Caxton, Saint-Boniface et Saint-Mathieu-du-Parc, l'inquiétude grimpe. Une mobilisation prend forme pour empêcher toute tentative d'extraction de minerais dans la MRC de Maskinongé.

Le mont Saint-Mathieu, où un puits d'eau potable alimente de nombreuses résidences, fait l’objet d’un claim minier. Une compagnie minière pourrait donc y débarquer à tout moment.

La municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc a pris les devants pour protéger son territoire. La MRC de Maskinongé demande au gouvernement un moratoire en décrétant que l'ensemble de la MRC soit délimité comme étant un territoire incompatible à l'activité minière (TIAM). La demande a été faite et les élus attendent de pied ferme une réponse.

Mardi soir, une rencontre citoyenne a été organisée pour faire le point sur le dossier en présence de 150 citoyens. À Shawinigan, des résidents du Chemin des Genévriers, dans le secteur Saint-Gerard-des-Laurentides, dénoncent l'inaction de la Ville. Des travaux sur une terre voisine à la rue ont commencé et préoccupe grandement. Un hélicoptère qui explorait les lieux a d'ailleurs été aperçu au mois de mars.

Le dossier des claims miniers de la Mauricie a rebondi à l’Assemblée nationale. En période de questions, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, a réitéré que le ministère se penchait sur l'encadrement minier. Des consultations publiques sont entamées.

La municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc entend y participer. La ministre Maité Blanchette Vézina invite les citoyens a déposé un mémoire d'ici le 19 mai.