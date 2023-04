Des travaux inquiètent des commerçants de Trois-Rivières

Avec des travaux d’envergure qui arrivent à grands pas, les commerçants ayant pignon sur rue sur le boulevard Saint-Maurice, à Trois-Rivières, sont inquiets de l’impact que ça aura sur eux.

Mercredi après-midi, ils ont été conviés à une rencontre pour faire part de leurs craintes et obtenir des réponses quant aux travaux qui vont avoir lieu entre la rue Saint-Paul et le boulevard des Chenaux. La majorité d’entre eux sont inquiets des travaux qui vont débuter à la fin du mois de mai.

Le réseau d’eau potable et d’égout doit être refait. Une situation que les entrepreneurs comprennent, mais ils sont inquiets des répercussions que cela pourra avoir sur eux. Ils étaient plus d’une quinzaine à la rencontre visant à les rassurer.

«Au lieu d'avoir deux accès, on en aura seulement une. Il y a une clinique médicale et dentaire qui reçoivent une centaine de patients par jour. S’il arrive une urgence et que la rue pour une raison est bloquée, on fait quoi?» a expliqué une commerçante présente à la rencontre.

C'est du cas par cas selon les entreprises alors que d'autres se demandent si les semi-remorques pourront livrer leur marchandise puisque la rue sera seulement ouverte à la circulation locale.

Un établissement scolaire se demande si les élèves pourront traverser la rue et si les autobus pourront circuler. Certains sont épuisés puisqu'ils subissent les répercussions des travaux pour une troisième fois et envisagent encore une fois une perte de revenu, mais la Ville s’est fait rassurante à ce sujet.

«Du côté du citoyen, ce qui est intéressant et important de faire, c’est de continuer de fréquenter les commerces dans le secteur. La Ville continue de permettre l'accès, mais il faut continuer de fréquenter les commerçants locaux », a indiqué Mikaël Morrissette, porte-parole de la Ville de Trois-Rivières.

Des commerçants, même après la rencontre, restent sur leur appétit. «On doit pousser plus loin pour essayer de voir s’il y a une possibilité de modifier la décision qui a été prise pour empêcher les autos de tourner sur la rue», a ajouté la même commerçante.

Le projet de 10 millions $ devrait se terminer en décembre, car les travaux doivent être exécutés avant la période de gel.