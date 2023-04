Faut-il créer un ordre professionnel des enseignants?

La Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti libéral (PL) avaient déjà mentionné par le passé vouloir l’instauration d’un ordre des enseignants.

Est-ce que le Québec devrait prendre exemple sur l’Ontario, où un organisme d’autoréglementation existe depuis 25 ans?

«L’ordre des enseignants est vraiment-là pour protéger le public. On n’est pas là pour protéger les intérêts des enseignants, ça, c’est le rôle des syndicats», mentionne Gabrielle Barkany, porte-parole de l’Ordre des enseignants de l’Ontario

L’ordre des enseignants en Ontario peut recevoir des plaintes de tout genre.

«Ce sont des cas qui sont reliés à une possible faute professionnelle ou des enseignants qui auraient infligé de mauvais traitements de niveau verbal, sexuel, physique ou affectif. On a aussi des plaintes qui sont reliées à la compétence et aux connaissances de l’enseignant», dit-elle.

Écoutez l'entrevue avec Daniel Richer, père d'un enfant de la classe de 1er année de l'école primaire des Grands-Vents, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac à l’émission de Richard Martineau via QUB radio :

Advenant une faute grave, cet organisme peut même imposer des pénalités aux enseignants fautifs.

«La plus sévère c’est la révocation du permis d’enseignante à vie (...) il y a aussi des amendes, la suspension du permis d’enseignement et la mise en place de conditions comme l'imposition à l'enseignant de suivre un ou plusieurs cours», explique-t-elle.

Avec le dévoilement des extraits audio mettant en évidence certains comportements d’enseignants du Québec, la porte-parole avance qu’ils ont déjà reçu des cas similaires en Ontario.

«On a des cas d’abus verbal et discriminatoire. Ça existe dans toutes les professions», confirme-t-elle.

Voyez l’entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.