Granby : un organisme se fait voler à toutes les nuits

L'organisme SOS Dépannage de Granby, en Estrie, est victime depuis plusieurs mois de vols. Des boîtes de dons sont dérobées, chaque nuit, par des malfaiteurs et l'organisme sollicite l'aide de la population.

Cette problématique perdure depuis plus de deux ans, selon le directeur au service d’aide alimentaire et soutien technique, Éric Vachon. Elle s’est toutefois intensifiée dernièrement, a-t-il affirmé : «C’est encore pire qu’avant. On se fait voler chaque nuit. Ce qui est déplorable, c’est qu’ils vont fouiller, mettre le stock par terre. Le matin, les employés doivent tout nettoyer ce qui s’est passé dans la nuit.»

Ces vols représentent des pertes importantes. Les dons amassés par SOS Dépannage sont vendus par le magasin général de l’organisme. Tous les profits servent à acheter des denrées pour le service d'aide alimentaire.

TVA NOUVELLES

«C’est désolant de voir qu’on travaille fort pour aider notre prochain, et qu’il y a des gens qui nous pillent régulièrement», a ajouté M. Vachon.

Les bacs pour amasser les dons sont disposés à l’extérieur de l’édifice. Tout le matériel est déplacé à l’intérieur avant la fermeture. Toutefois, plusieurs citoyens continuent de déposer des dons dans les bacs, après les heures d’ouverture. SOS Dépannage a déjà embauché, par le passé, un agent de sécurité. Les vols ont pratiquement arrêté durant cette période. L’organisme n’a toutefois pas les moyens de payer une telle ressource à long terme.

Le Service de police de Granby a été interpellé dans ce dossier. «Les patrouilleurs pendant leur quart de travail effectuent des patrouilles dans le secteur à répétition. [...] Ce sont différentes personnes qui sont interpellées chaque fois», a indiqué la porte-parole Catherine St-Jean.

Pour venir à bout de ce problème, SOS Dépannage invite les citoyens à venir porter leurs dons durant les heures d'ouverture.