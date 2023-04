Il baisse le prix de son bungalow de 183 000$: «Il faut être stratégique, pas donner votre maison»

Un homme de Saint-Donat baisse le prix de son bungalow de 183 000$. Celui qui avait de la difficulté à vendre sa résidence encore toute neuve a pris la décision de laisser aller sa maison pour 417 000$ au lieu de 600 000$, selon les informations du Journal de Montréal. Une experte note qu'il faut baisser ses attentes en s'adaptant aux nouvelles réalités du marché immobilier.

«C’est du cas par cas. J’ai rarement vu des baisses de prix aussi importante, proportionnellement au prix d’affichage original. Peut-être que sa maison était trop chère pour le marché au départ», mentionne la courtière immobilière, Mélanie Bergeron, en entrevue à TVA Nouvelles.

Changer ses vieilles habitudes

Depuis la pandémie, le marché immobilier a fluctué. Les personnes à la recherche d’une maison devraient changer leurs habitudes en s’adaptant à la nouvelle réalité. «Les gens regardent les comparables, se fient au prix vendu sans comparer avec le prix affiché du départ. On n’est plus dans le même genre de marché, il y a de la négociation», explique Mme Bergeron.

Selon la courtière immobilière, l’homme aurait dû faire appel à des experts pour trouver de meilleures stratégies, avant de baisser le prix de sa maison aussi «drastiquement».

Ceux qui affichent au départ leur maison à un prix démesuré prennent le risque de désintéresser les acheteurs. « L’expression c’est : on va brûler la maison sur le marché. Les gens ont de trop grosses attentes», précise Mélanie Bergeron. Pour elle, l’important est de s’ajuster à la nouvelle réalité, la pandémie est terminée.

Pas de baisse aussi «drastique»

«Les prix se maintiennent. Ce cas-là, c’est extrême. Oui, il y a des baisses dans certains secteurs, mais pas aussi drastique. C’est rare que j’ai vu ça! La baisse se maintient autour de 5%», lance-t-elle.

Une bonne considération du prix d’affichage pour la mise en marché est la partie la plus importante de la vente. «Si vous baissez le prix sans arrêt, les acheteurs vont se dire que vous allez rebaisser et qu’il y a peut-être un problème avec la maison. Il faut réduire les attentes, c’est plus la même chose qu’en 2022-2021», note Mme Bergeron.

La courtière immobilière tient à rappeler qu’il y a une bonne analyse à faire avant de mettre une maison en vente. «Il faut être stratégique, pas donner votre maison, mais être réaliste dans le marché. Il faut être précis», conclut-elle.