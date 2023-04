François Legault a assené mardi une remarque que d’aucuns ont trouvé «mesquine» à Paul Saint-Pierre Plamondon; les panélistes de «La Joute» s’interrogent: ce dernier jouerait-il tout particulièrement sur les nefs du premier ministre?

«Ce qui est révélateur dans cette histoire, c’est que M. Legault verse dans la mesquinerie lorsqu’il est acculé. Ce n’est pas comme si la langue lui a fourchue, puis qu’il l’avait dit pince-sans-rire», fait valoir la jouteuse Emmanuelle Latraverse.

Mardi, le chef du Parti Québécois (PQ), Paul Saint-Pierre Plamondon, a accusé la Coalition avenir Québec (CAQ) d’avoir fait de la fausse représentation lors de la campagne électorale en promettant un troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis.

Le premier ministre y est allé d’une réponse les chefs d'oppositions ont jugé indigne.

«Si demain matin, il y avait une élection dans Camille-Laurin sans vol de dépliant du PQ... Est-ce que le député de Camille-Laurin serait le député qui est ici devant nous aujourd’hui?», a demandé M. Legault.

Pour le jouteur Mathieu Bock-Côté, le PQ pousse la CAQ dans ses derniers retranchements.

«François Legault, il y a deux oppositions qu’il aime bien, soit le parti libéral, parce que c’est le parti Égalité nouveau genre, et Québec solidaire (QS) parce que c’est la gauche radicale», avance-t-il.

«Il n’aime pas le PQ parce que ce parti l’oblige, le questionne sur le fond des principes, c’est-à-dire concernant l’écart entre le nationalisme de M. Legault – en parole –, puis le nationalisme qui dans les faits n’est pas très ambitieux, pas très ardent», ajoute-t-il.

Même si M. Plamondon, selon M. Bock-Côté, peut ainsi avoir l’air quelquefois d’un «ange effarouché», se plaignant que «la politique est cruelle et dure», il situe tout de même la «politique sur le plan des principes», ce qui constitue un défi pour le premier ministre.

«Souvent, dans l’opposition, on aime coincer les gens de petites manières, mais là non. M. Plamondon amène toujours M. Legault à se justifier sur le fond des choses, et François Legault n’aime pas se justifier sur le fond des choses, à tout le moins sur tout ce qui touche le nationalisme et ses engagements profonds», explique-t-il.

Emmanuelle Latraverse partage l’avis de son copanéliste, mais suggère que c’est d’abord et surtout la posture de M. Plamondon qui exaspère le premier ministre.

«Le problème et la virulence de M. Legault s’expliquent non seulement à cause du côté nationaliste du PQ, qui lui remet sur le nez les idéaux souverainistes et nationalistes, mais c’est parce que M. Plamondon joue le rôle un peu du candide de la politique. Il est l’idéaliste, il est celui qui se présente comme étant pur et virginal», détaille-t-elle.

«Je pense que M. Plamondon joue beaucoup là-dessus, et sur l’enjeu du 3e lien, M. Legault est particulièrement susceptible, si je peux me permettre, justement parce que ça illustre à quel point le fait de gouverner l’a lui-même éloigné de ces idéaux-là», ajoute-t-elle.

Selon la jouteuse, M. Legault est ainsi «agacé» parce que M. Plamondon est le seul à jouir encore de sa pleine probité politique, le «seul qui a encore cette supériorité morale».

Mercredi, le premier ministre a par ailleurs assumé pleinement sa remarque.

«Écoutez, quand on lance des roches... Faut se rappeler, Paul a dit qu’on avait des députés qui n’étaient pas légitimes à Québec. Ce que j’ai dit, c’est qu’il était mal placé pour parler de légitimité», a-t-il mentionné avant d’entrer au Salon bleu.

«J’ai trouvé ça mesquin de la part de Legault, mais il ne faut pas en faire un plat. Il ne faut pas que PSPP se transforme soudainement en victime avec l’appui des autres partis de l’opposition parce que le premier ministre n’a pas été fin. C’est dur la politique! [...] Il faut quand même en prendre un peu. Il faut que tu apprennes à absorber les coups», a fait valoir le jouteur Luc Lavoie.