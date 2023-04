Le lait protéiné gagne en popularité au Québec

Le lait protéiné, qui contient deux fois plus de protéines, de calcium et de vitamine B12 qu’un lait régulier, a récemment gagné en popularité même s’il est disponible sur les tablettes depuis maintenant 7 ans.

«Il y a des bienfaits pour les personnes qui ont de la difficulté à manger suffisamment de protéines au déjeuner et le midi. En plus, j’ai remarqué qu’il y a deux fois plus de calcium et de vitamine B12 qu’un lait régulier», mentionne la nutritionniste Stéphanie Côté.

Cependant, le lait protéiné n’est pas aussi abordable que le lait régulier. Le lait à valeur ajouté n'est pas soumis à la réglementation d’un lait régulier, donc l’industrie laitière a la liberté de mettre le prix de détail de leur choix.

L'industrie laitière innove

Le lait protéiné existe depuis près de sept ans, mais son engouement est récent.

L’industrie laitière est critiquée depuis des années en raison d’un manque d’innovation. L’expert en politique agroalimentaire, Sylvain Charlebois, se réjouit du changement.

«La consommation du lait est en baisse depuis plusieurs années au Canada. Alors, on tente de stimuler la demande avec de nouveaux produits. Ce n’est pas surprenant de voir l’offre s’ajuster en conséquence, parce que tout le monde parle de protéines», commente-t-il.

