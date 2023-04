Mauricie : D'importants festivals en danger?

Les grands festivals tels qu'on les connait en Mauricie pourraient changer en raison du manque de financement.

Selon le Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI), sans de nouvelles subventions, les événements pourraient devoir réduire leur durée, ou même le nombre de scènes. En effet, ceci s’explique par des hausses des coûts s’élevant à 25 % l’an dernier.

Les membres du RÉMI sont unanimes, l'inflation d'après pandémie fait mal aux budgets. «Il leur en a coûté 25% de plus pour faire un événement comparable à celui de 2019. Évidemment, les revenus ne suivent pas nécessairement ce rythme-là», a souligné le PDG du RÉMI, Martin Roy.

Tout coûte plus cher dans le domaine événementiel : l'équipement, la main-d'œuvre, et aussi les artistes. «La hausse des cachets des artistes est très importante. Ça concerne le Festivoix, ça concerne l'Amphithéâtre. Tous les techniciens, c'est de plus en plus compliqué, donc ça nous coûte de plus en plus cher», a expliqué le directeur général du Festivoix de Trois-Rivières, Thomas Grégoire.

À long terme, si l'inflation continue de grimper et que les subventions ne suivent pas, des scènes pourraient ne pas réapparaître l'été venu. Moins de spectacles, moins d'artistes, sur moins de jours, c'est une possibilité pour certains événements. M. Grégoire se veut toutefois rassurant, et précise que le Festivoix est loin d'en arriver à de telles mesures, mais il se pourrait que d'autres festivals n'aient pas d'autres choix.

La direction de Quai en Fête a aussi vu ses factures augmenter. Ce qui fait mal, c'est que les artistes sont plus nombreux à demander des avances. Beaucoup de ces artistes avaient des ententes des organisateurs qui ne les ont pas rappelés lors de la programmation des événements, alors ils veulent s'assurer un revenu, a indiqué le directeur général de Quai en Fête, Pascal Doucet.

«J'en avais quatre ou cinq, mais là cette année, j'en ai au-dessus de 30 sur 40 qui demandent des avances comme ça. Là, il faut trouver de l'argent rapidement», s'est exclamé M. Doucet, qui a ajouté du même souffle qu'il est possible de trouver l'argent, mais que le budget doit se tenir serré.

Pour le RÉMI une solution pourrait être de tarifer des activités normalement gratuites. En Mauricie-Centre-du-Québec, beaucoup de festivals et événements offrent des journées gratuites, mais cela pourrait changer si nécessaire.

Le RÉMI demande aussi au Fédéral de reconnaître l'apport touristique et économique de ces événements. Le Festival Western de Saint-Tite en est un bon exemple.

«Nous, nos retombées économiques sont quand même de 45 millions à travers la région de la Mauricie», a fait voir la directrice des communications, Vanessa Denis. Lors du festival, les hôtels sont remplis jusqu'à Trois-Rivières, et les restaurateurs partout sur la route peuvent bénéficier de cet apport en clientèle.

Le regroupement espère aussi un plus grand soutien des associations touristiques régionales, alors que les retombées sont grandes pour les villes, mais maintenant plus maigres dans les poches des organisateurs.