Pas de traitement de faveur pour l’abandon du 3e lien routier, assure Legault

François Legault assure que les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches ne bénéficieront pas d’un traitement de faveur pour compenser l’abandon du projet de troisième lien routier, comme l’espérait Martine Biron.

Talonné en chambre par les partis d’opposition, le premier ministre a répété que les investissements en infrastructures prévus dans les prochaines années seront faits «de façon équitable, selon les besoins de chacun des comtés du Québec».

Sa réponse faisait suite à une question du chef parlementaire Gabriel Nadeau-Dubois, qui s’est inquiété des propos tenus la veille par la députée-ministre de Chutes-de-la-Chaudière, Martine Biron, selon lesquels «l’ascenseur doit remonter» pour sa région, maintenant que la promesse d’un tunnel autoroutier entre Québec et Lévis n’est plus dans les cartons.

«C’est ce qu’on fait généralement, quand on ne tient pas nos promesses, on dit aux gens: “bien, écoute, je vais te le rendre, je t’en dois une”», a-t-elle soutenu, à son arrivée au caucus spécial des élus caquistes de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, mardi matin. «Je ne me suis pas mal exprimée», s’est défendue Mme Biron, relancée à ce sujet quelques heures plus tard par notre Bureau parlementaire.

GND confronte Legault

Selon Gabriel Nadeau-Dubois, la ministre Biron devrait «se garder une petite gêne» avant de demander un traitement de faveur pour ses électeurs.

«Est-ce qu’il peut se lever et dire clairement aux Québécois, Québécoises que, non, il n’y aura pas de prix de consolation, il n’y aura pas de retour d’ascenseur?» a demandé le député de Gouin au premier ministre.

«Je veux rassurer le chef du deuxième groupe d’opposition», a rétorqué M. Legault, en faisant valoir que son gouvernement a fait passer le Plan québécois des infrastructures de 100 à 150 milliards $, notamment pour augmenter les investissements dans les infrastructures sportives.

«On va le faire dans Chaudière-Appalaches, on va le faire dans Québec, on va le faire à Montréal. On va le faire partout dans les 17 régions du Québec», a signalé M. Legault.

«On traite avec faveur les 17 régions», avait également déclaré le premier ministre, mardi après-midi, lorsque questionné par les journalistes sur les propos de Mme Biron.

Motion unanime

La députée libérale Marwah Rizqy, qui a elle aussi condamné les propos tenus par Mme Biron, a réussi à faire adopter, à l’unanimité, une motion rappelant «au gouvernement caquiste que les décisions en matière de projets d’infrastructures doivent reposer sur des besoins démontrés, des données probantes, des études de qualité, tout en respectant l’ensemble des critères régissant les divers programmes d’infrastructures».

«J’ai été très surprise des propos de la députée de Chutes-de-la-Chaudière», a souligné Mme Rizqy.