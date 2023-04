Transport en commun: le coût du billet passe de 3,50 $ à 3,75 $ à Montréal

Il coûtera plus cher de se déplacer en transport en commun dans le Grand Montréal. Plusieurs tarifs augmenteront à partir du 1er juillet, dont celui du billet sur l’île de Montréal qui passera de 3,50 à 3,75 $.

Il s’agit de la première augmentation du billet unitaire depuis 2019, a annoncé l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) mercredi matin.

Pour avoir deux passages dans la zone A, qui couvre l’île de Montréal, il faudra aussi débourser plus, en payant 7 $ au lieu de 6,50 $. Le forfait mensuel connaîtra quant à lui une hausse de 3 $, passant de 94 $ à 97 $.

Les titres de transport dans le Grand Montréal font l’objet d’une indexation moyenne de 3 %. Cette hausse est appliquée pour les billets unitaire lorsqu’elle atteint 25 sous, soit environ tous les cinq ans.

«On a une hausse qui est responsable dans le contexte actuel. Pour nous, c’est une très bonne nouvelle», a précisé le directeur général de l’ARTM, Benoît Gendron.

Rappelons que l’organisation fait en ce moment face à un déficit de 500 millions $.

Le coût des titres de transport Tous modes AB, qui permettent par exemple de se rendre de Longueuil ou Laval à Montréal, restera pour sa part inchangé.

Le prix de ce billet avait déjà connu un bond important lors de la refonte tarifaire réalisée en juillet dernier.

Les usagers devaient alors payer 5,25 $ pour un titre unitaire contre 3,50 $ en 2021. Face à la grogne des passagers, l’ARTM avait revu le tarif à la baisse en l’imposant à 4,50 $.

«Malheureusement, l’ARTM compte augmenter ce prix en juillet 2024», a déploré Axel Fournier, porte-parole de l’Association pour le transport collectif de la Rive-Sud (ATCRS).

Des billets adaptés aux télétravailleurs

Souhaitant offrir une alternative au forfait mensuel pour les télétravailleurs, qui ne se déplacent pas chaque jour l’ARTM propose de nouveaux billets valides pendant 72 heures et d’autres de 24 heures en dehors de Montréal.

«Les trois journées les plus achalandées dans nos réseaux depuis 18 mois, c’est vraiment les mardis, mercredis et jeudis», a expliqué Simon Charbonneau, directeur Affaires publiques et communications à l’ARTM.

Pour ceux qui ne vont pas au bureau trois jours de suite, l’ARTM ne propose pas de nouvelle solution.

«Le titre pour le télétravailleur classique qui va peut-être au travail deux jours fixes, c’est le 10 passages. Ça permet de faire ses allers-retours quand on veut et les journées qu’on veut», a souligné Antoine Perron, conseiller principal tarification et politique de financement à l’ARTM.

Le billet trois jours sera mis en vente pour les zones A et B dès le 1er juin.

Le REM plus cher pour les gens de la Rive-Sud

Avec l’arrivée imminente du REM, l’ATCRS dénonce un concept de «deux poids deux mesures» entre les usagers de la banlieue et les Montréalais.

Les banlieusards ne pourront en effet pas utiliser le Réseau Express Métropolitain (REM) à l’intérieur de Brossard sans payer le prix d’un billet qui couvre aussi Montréal, ce qui fait augmenter le prix.

«Dès le 1er juillet, l’usager occasionnel qui veut se déplacer avec le REM entre deux stations à Brossard devra payer 4,50 $, contre 3,75 $ pour un trajet en autobus», a illustré Axel Fournier.

«Pourtant, un déplacement entre L’Île-des-Sœurs et la Gare centrale à Montréal coûtera 3,75 $, peu importe le mode utilisé», a-t-il ajouté.

M. Gendron a expliqué qu’il est impossible techniquement de mettre en place un titre pour le REM ou le métro uniquement dans les banlieues.

«Le titre qu’on appellerait "tout mode B", on va éventuellement [le] mettre en place quand on va changer le système OPUS», a-t-il réagi.