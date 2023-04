Un homme recevra un cœur mécanique au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Un homme du Saguenay–Lac-Saint-Jean se fera implanter dans les prochains jours un cœur mécanique en raison de problèmes de cœur, une opération qui pourrait changer sa vie.

«Au début, j'ai eu des craintes, mais je me dis qu’ils savent ce qu'ils font. J’ai mis ma vie entre leurs mains», a affirmé Luc Simard.

Ce n'est pas la première épreuve que Luc et sa conjointe Caroline Tremblay doivent surmonter. En 2013, leur fille a été tuée dans un accident par un récidiviste de l’alcool au volant. «C’est mon pilier à moi, c'est mon conjoint, comme je n'ai plus ma fille, ça me le prend, c'est ma vie comme il l'a fait pour moi», a confirmé Caroline Tremblay.

Avec de nombreux problèmes cardiaques et deux récentes pneumonies, son coeur ne fonctionne plus. Ce sont les machines ainsi que la médication qui le garde en vie.

«Les deux grosses pneumonies ont affaibli les muscles de son coeur», a affirmé sa conjointe.

Une opération qui nécessite une longue réadaptation. Sa conjointe doit se déplacer de Saguenay jusqu'à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Des déplacements coûteux pour le couple.

Une campagne de sociofinancement a été lancée par des amis pour les soutenir durant cette épreuve.