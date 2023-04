Une MRC du Saguenay–Lac-Saint-Jean visée par une attaque informatique

Les cyberattaques se multiplient ces jours-ci et frappent de nombreuses organisations de la province, incluant la MRC Domaine-du-Roy au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

La menace informatique n'aurait pas fait de dommages majeurs, mais elle affecte les services des neuf municipalités situées sur le territoire et des deux organismes qui utilisent le même réseau informatique.

C'est par un pur hasard, lors de l'entretien du parc informatique d'une municipalité, qu'un logiciel malveillant a été détecté mardi en fin de journée.

La MRC a rapidement procédé au débranchement de son réseau Internet pour protéger les systèmes et permettre à des experts d'enquêter.

Ce type d'attaques est de plus en plus répandu et risque de l'être davantage dans l'avenir, selon un professeur en cybersécurité de l'Université du Québec à Chicoutimi, Sehmi Jaafar.

«Ça fait dorénavant partie de la réalité et les organisations doivent s'adapter parce qu'il n'y aura pas de fin à ça», a-t-il indiqué.

Il a rappelé que le gouvernement du Québec est le premier en Occident à s'être doté d'un ministère de la Cybersécurité et du Numérique.