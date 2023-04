Une nouvelle application pour «Le Journal de Montréal» et «Le Journal de Québec»

«Le Journal de Montréal» et «Le Journal de Québec» lancent ce mercredi leur nouvelle application mobile respective, qui se veut un outil intuitif donnant accès rapidement à toute l’actualité en direct.

Téléchargeable dès maintenant et gratuitement sur l’Apple Store et sur Google Play, l’application propose de nombreux contenus d’information pour les millions de lecteurs des deux quotidiens.

Québecor Média a également dévoilé mercredi le nouveau logo des deux journaux les plus lus au Québec, en plus de rendre accessible un nouvel outil interactif voué au marché immobilier.

De nombreux contenus

Les utilisateurs de l'application du «Journal de Montréal» et du «Journal de Québec» peuvent activer les notifications sur leur cellulaire afin d’être au fait en temps réel de toute l'actualité de la Belle Province.

L’application de chaque quotidien propose les nouvelles de dernière minute, les enquêtes et les chroniques d’opinion, sans oublier l’actualité sportive, culturelle, judiciaire, économique et internationale.

La page graphique «En 5 minutes» est aussi disponible sur l’application, dans une version adaptée aux cellulaires. Ce mercredi, elle est axée sur la science en s’intéressant aux dinosaures.

Les utilisateurs pourront également archiver des reportages dans une bibliothèque pour s’y référer ultérieurement et même partager des articles avec leurs proches.

«Nous avons beaucoup investi dans nos contenus au cours des dernières années. Il suffit de penser à notre Bureau d’enquête, à notre équipe de chroniqueurs d’opinion ou encore à nos cahiers "Weekend", "Casa" et "Zeste". Nous allons maintenant vous présenter tous ces contenus d’une manière différente, plus créative et intuitive, afin de rendre leur consultation sur votre appareil mobile plus conviviale que jamais, puisque c’est maintenant comme ça, majoritairement, que vous aimez nous lire. Cette nouvelle plateforme s’ajoute à notre site internet, qui est déjà le plus consulté au Québec sur appareil mobile», a indiqué dans un communiqué la vice-présidente principale, Journaux, Livres et Magazines, et présidente et éditrice du «Journal de Montréal», Lyne Robitaille.

Les deux sites les plus consultés au Québec

Soulignons que les sites internet du «Journal de Montréal» et du «Journal de Québec» sont les plus populaires au Québec, que ce soit au chapitre du nombre de pages vues ou du nombre de visiteurs uniques (4,2 millions de visiteurs mensuels, selon Comscore), a précisé Québecor Média mercredi. Les deux quotidiens sont par ailleurs lus par un Québécois sur deux, ce qui représente toute une force de frappe.

Logo: entre nostalgie et modernité

Québecor profite du dévoilement de l’application du «Journal de Montréal» – le quotidien fêtera ses 60 ans l’an prochain – et du «Journal de Québec» pour dévoiler le nouveau logo des deux quotidiens. L’entreprise souhaite célébrer l’aspect nostalgique de la marque en misant sur une version «modernisée» du logo.

«Le logo en lettres minuscules, caractéristique de la marque jusqu’en 2013, se veut accessible et confère un aspect plus sympathique à notre signature tandis que le rouge, couleur emblématique du "Journal" depuis toujours, réaffirme notre positionnement engagé auprès de nos lecteurs. Ce magnifique nouveau logo est déployé dès aujourd’hui sur toutes les plateformes du "Journal de Montréal" et du "Journal de Québec"», a souligné Mme Robitaille.

Carte interactive du marché immobilier

Enfin, comme le marché immobilier évolue constamment, une nouvelle carte interactive développée par le Bureau d’enquête permet désormais au grand public de consulter la majorité des transactions immobilières enregistrées ces deux dernières années à travers le Québec.

La carte sera constamment mise à jour, elle qui, en tant qu’outil hyperlocal, permet de voir la situation dans chaque quartier pour évaluer la valeur de sa propriété. «Le Journal» propose ce mercredi un reportage sur les quartiers où l’immobilier est une aubaine.