4 solutions pour éviter d’autres profs qui hurlent

Rejetée du revers de la main par le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, l’idée de créer un ordre professionnel des enseignants a suscité un débat intéressant à l’émission «La Joute.»

Alors que ses collègues Emmanuelle Latraverse et Émilise Lessard-Therrien sont sceptiques face à une telle mesure, l’ex-ministre libéral Gaétan Barrette est d’avis qu’il s’agit d’une solution efficace.

«La force de l’ordre professionnel, dont la fonction est de protéger le public, c’est de pouvoir agir indépendamment des autorités qui sont sur place et qui, dans le cas dont on parle, n’ont manifestement pas fait leur job pour protéger leurs fesses», soutient le jouteur.

«L’idée qu’un ordre professionnel serait une cure miracle pour nous protéger contre ce genre d’abus là, je ne suis pas certaine», clame pour sa part Emmanuelle Latraverse.

Cette dernière est d’ailleurs d’avis qu’il faut d’abord comprendre l’ensemble de la situation de l’école primaire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac avant de prendre une décision.

«Je pense que l’histoire à cette école-là, on ne connaît pas encore le fin détail de qui savait quoi quand. Qui n’a pas agi quand et pourquoi ? Il y a aussi tout le rapport des parents et des autres enseignants dont on ne sait pas non plus qui a fait quoi», explique la jouteuse.

À travers leurs échanges, les trois analystes politiques ont néanmoins proposé plusieurs idées pour éviter une situation comme celle de l’école primaire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Voici quelques-uns des solutions potentielles pouvant se substituer à la création d’un ordre professionnel :

Mieux utiliser les mécanismes déjà en place

«Il n’y a aucune raison de tolérer ce genre de comportement. Il y a déjà des garde-fous qui existent en ce moment. Il faut les utiliser et il faut que les directions d’école jouent leur rôle aussi dans ces dossiers-là», affirme Émilise Lessard-Therrien.

Améliorer le système

«Est-ce qu’il y a des failles systémiques dans la capacité des écoles et des commissions scolaires de gérer ces problèmes-là? Et est-ce qu’il ne faudrait pas les comprendre pour les résoudre avant de s’imaginer que la dernière bébelle c’est la nouvelle idée du siècle?», martèle Emmanuelle Latraverse.

Ramener les conseils de commissaires

«J’ai déjà vu des parents, par le passé, se tourner vers leur commissaire pour rapporter des situations qui étaient inacceptables dans les écoles. Ça instaure un autre rapport de force entre la collectivité et les parents qui sont là avec les autorités qui sont locales», raconte Émilise Lessard-Therrien.

Mise en place d’un protecteur de l’élève

«Le gouvernement a fait adopter il y a un an une nouvelle loi sur le protecteur de l’élève. Il va y avoir un protecteur de l’élève régional et il va y avoir un protecteur de l’élève national. C’est donc une structure vraiment indépendante pour donner les moyens aux plaignants et aux parents d’avoir des recours. Le problème, c’est qu’il n’est pas en poste à l’heure où on se parle», indique Emmanuelle Latraverse.

Pour voir le segment complet, visionnez la vidéo ci-haut.