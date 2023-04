Après la catastrophe de 2021: 1,17 million de passagers à l’aéroport de Québec en 2022

Même s'il a continué de perdre de l'argent en 2022, l'Aéroport de Québec (YQB) a progressivement sorti la tête de l'eau, après une année 2021 catastrophique en matière d’achalandage.

Il s’agit-là du principal constat qui se dégage du rapport 2022 qui a été dévoilé mercredi en milieu de matinée lors de l’Assemblée publique annuelle de l’Aéroport.

On y apprend que quelque 1,17 million de passagers ont transité par YQB l’an dernier, soit trois fois plus qu’en 2021, année fortement gâchée par la pandémie. En 2022, les pertes de l’Aéroport ont été de l’ordre de 12,6 millions $, un chiffre à mettre en perspective quand on le compare au gouffre financier de 29,6 millions $ de 2021.

En entrevue éditoriale avec Le Journal, Stéphane Poirier, président et chef de la direction de l’Aéroport, a insisté sur le fait que les années difficiles de pandémie n’ont pas été totalement perdues, puisqu’elles ont permis à YQB d’effectuer plusieurs ajustements.

Photo Stevens LeBlanc

«Pandémie ou pas, on a refait la map des destinations sans escale à partir de YQB», a-t-il expliqué, fort enthousiaste.

Vers un vol direct Québec-Barcelone?

Visiblement fier, le PDG a notamment parlé des trois liaisons hebdomadaires entre Québec et Paris en été (Air France), de la nouvelle liaison saisonnière hebdomadaire vers Londres ainsi que la reprise des vols vers Paris (Air Transat), des nouvelles liaisons à destination de Calgary et de Vancouver (Air Canada), de la reprise des liaisons vers New York, Philadelphie et Chicago sans oublier la bonification de plusieurs liaisons vers le Sud.

L’idée de l’Aéroport de Québec demeure la même: «Accroître l’offre aérienne pour stimuler la demande», répète-t-on. L’idée est de faire passer le message aux gens de Québec, du Saguenay et de l’est du Québec que l’Aéroport de Québec est un choix à considérer même s’il ne se trouve pas dans la même catégorie que les géants montréalais et torontois.

Photo Stevens LeBlanc

Discret quant à la possibilité d’ajouter de nouvelles destinations, M. Poirier a néanmoins confirmé les informations du Journal selon lesquelles YQB est actuellement en pourparlers pour un vol direct reliant Québec à Barcelone, en Espagne. Cela dit, ce genre de projets nécessite au moins deux ans de discussions avant de se concrétiser, a-t-il prévenu.

YQB Québec travaille pour que le vol direct d’Air France entre Québec et Paris soit opéré à longueur d’année et pas seulement en été, a révélé M. Poirier.

Écouter la communauté

Ce dernier a réitéré l’importance d’avoir de bonnes relations avec les décideurs publics comme le fédéral ou la Ville de Québec. L’idée est d’être «à l’écoute de la communauté» pour entendre ses doléances.

C’est ce qui a amené l’Aéroport à faire baisser de moitié ses tarifs hebdomadaires de stationnement, à ajouter 650 cases de stationnement cet hiver et à améliorer considérablement l’offre alimentaire à l’aérogare a rapporté Stéphane Poirier.

Aussi, les frais aéroportuaires et les frais d’aviation demeureront gelés, en 2023, pour une sixième année de suite. Malgré l’inflation galopante, les redevances aéronautiques facturées aux compagnies aériennes n’ont augmenté que de 4%, s’est-il félicité.

Des projets sur la glace

Sans être formellement abandonnés, deux projets qui ont fait la manchette au cours des dernières années ont été mis sur pause et ne font plus partie des priorités de YQB. Tout d’abord, le Centre de prédédouanement américain, qui a fait couler beaucoup d’encre, n’est plus prioritaire. M. Poirier a expliqué que les nouvelles technologies, comme la reconnaissance faciale, permettent déjà aux voyageurs et aux douaniers de gagner beaucoup de temps. Aussi, la pandémie a freiné le projet de construire deux complexes hôteliers sur les terrains de l’Aéroport.

Ne pas rater son vol!

Même si YQB n’est pas à l’abri du genre de scènes chaotiques connues l’été dernier dans plusieurs aéroports à travers le monde, Stéphane Poirier s’est fait rassurant pour cet été. Le haut dirigeant a insisté sur l’importance de travailler en amont avec ses nombreux partenaires et de réaliser des exercices «de modélisation» pour anticiper les problèmes. L’objectif ultime de celui qui dirige l’Aéroport depuis trois ans est qu’aucun passager ne rate son vol. À l’été 2022, de grand aéroports – à Montréal, en France ou en Allemagne, entre autres – ont vécu d’importants retards, des files interminables ainsi que des pertes de valises. Le retour soudain des voyageurs en grand nombre et la pénurie de main-d’œuvre ont causé des maux de tête à des gestionnaires parfois dépassés par les événements.