Météo: beaucoup de pluie sur le Québec pour le week-end

Les Québécois devraient profiter du beau temps ensoleillé en vigueur jusqu’à vendredi tout en gardant le parapluie à portée de main, puisque le week-end s’annonce pluvieux.

Environnement Canada anticipe des précipitations à partir du week-end et jusqu’au début de la semaine prochaine, en raison de deux perturbations en provenance du Colorado et du Texas, qui auront des effets sur toute la province.

On prévoit même de la neige, notamment dans les régions de Charlevoix, de Saguenay et de la Côte-Nord, ainsi que dans Lanaudière et les Laurentides, qui pourraient recevoir quelques flocons.

Les précipitations affecteront donc pratiquement tout le sud-ouest et le centre du Québec de samedi à mardi, où 40 à 70 millimètres de pluie pourraient s’abattre sur certains secteurs, ce qui risque de provoquer des inondations.

Les secteurs concernés sont la vallée de l’Outaouais, Montréal, la vallée du fleuve Saint-Laurent, l’Estrie, Québec et Charlevoix, tandis que l’est de la province pourrait être épargné samedi, puisque des éclaircies y sont attendues.

En attendant, le temps alternera entre soleil et nuages jeudi, avec un ciel plus dégagé le lendemain dans la majeure partie du Québec, notamment dans le sud, où le soleil sera généreux et les températures seront à la hausse.